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Más de 20.000 asistentes: SPIEF 2026 celebra su ceremonia de apertura

Más de 20.000 asistentes: SPIEF 2026 celebra su ceremonia de apertura

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Se celebra la ceremonia oficial de apertura del 29.º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) con la sesión Diálogo pragmático: camino hacia un... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.El evento, que se desarrolla del 3 al 6 de junio, cuenta con más de 20.000 inscritos de más de 130 países, incluyendo una delegación de EEUU. El SPIEF se ha consolidado como una de las principales plataformas de diálogo económico internacional desde 1997.

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