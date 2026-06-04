https://noticiaslatam.lat/20260604/mas-de-20000-asistentes-spief-2026-celebra-su-ceremonia-de-apertura-1173734995.html
Más de 20.000 asistentes: SPIEF 2026 celebra su ceremonia de apertura
Más de 20.000 asistentes: SPIEF 2026 celebra su ceremonia de apertura
Sputnik Mundo
Se celebra la ceremonia oficial de apertura del 29.º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) con la sesión Diálogo pragmático: camino hacia un... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T10:19+0000
2026-06-04T10:19+0000
2026-06-04T10:26+0000
internacional
rusia
san petersburgo
foro económico internacional de san petersburgo (spief)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173735065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72d07d3da0b8e42788f94f143850e250.jpg
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.El evento, que se desarrolla del 3 al 6 de junio, cuenta con más de 20.000 inscritos de más de 130 países, incluyendo una delegación de EEUU. El SPIEF se ha consolidado como una de las principales plataformas de diálogo económico internacional desde 1997.
https://noticiaslatam.lat/20260604/el-spief-desmonta-el-relato-del-aislamiento-de-rusia-afirma-eurodiputada-1173733787.html
san petersburgo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173735065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f33b7ce079581e12f2b2b6e66a5edcdd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, san petersburgo, foro económico internacional de san petersburgo (spief)
rusia, san petersburgo, foro económico internacional de san petersburgo (spief)
Más de 20.000 asistentes: SPIEF 2026 celebra su ceremonia de apertura
10:19 GMT 04.06.2026 (actualizado: 10:26 GMT 04.06.2026)
Se celebra la ceremonia oficial de apertura del 29.º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) con la sesión Diálogo pragmático: camino hacia un futuro estable. Participan en ella altos funcionarios de Rusia, la APEC, Birmania y Vietnam.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar.
El evento, que se desarrolla del 3 al 6 de junio, cuenta con más de 20.000 inscritos de más de 130 países, incluyendo una delegación de EEUU. El SPIEF se ha consolidado como una de las principales plataformas de diálogo económico internacional desde 1997.