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América Latina abraza a Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
América Latina abraza a Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
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América Latina y el Caribe tuvieron una amplia y activa participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), celebrado esta semana, con... 06.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-06T19:11+0000
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Gran desembarque latinoamericanoCon sus casi 25.000 participantes de 142 países, el SPIEF tuvo un fuerte acento iberoamericano. De hecho, su agenda incluyó los diálogos empresariales Rusia-Brasil, Rusia-Cuba y Rusia-Latinoamérica, espacios multitudinarios de debates sustanciales y pragmáticos en cuanto a explorar las oportunidades de comercio e inversiones entre las partes. Aparte de los países mencionados, también llegaron representantes de naciones como Nicaragua, Venezuela, Uruguay y Colombia, entre otros.Rusia, puente de entrada a EurasiaLas delegaciones latinoamericanas y caribeñas dijeron ver en Rusia, no solo un destino atractivo en sí mismo para las exportaciones —básicamente agrarias—, sino también como una puerta de entrada al resto de los mercados de la Unión Económica Euroasiática, integrada también por Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. Estas son economías complementarias con las latinoamericanas.En el caso de países como Venezuela, lo que facilita los lazos económicos y comerciales con Rusia son documentos como un acuerdo de protección recíproca de inversiones. Así lo manifestó en el foro el ministro de Comercio Exterior de la nación caribeña, Johann Álvarez Márquez, al insistir en que Moscú "ha sido, y sigue siendo, un socio estratégico" de Caracas.América Latina apuesta por tecnologías rusasEl atractivo de Rusia también radica en sus ofertas tecnológicas, entre ellas las del campo del uso pacífico de la energía nuclear. Brasil manifestó un interés muy práctico por reactores modulares pequeños rusos para su aplicación en proveer de energía al sector de la inteligencia artificial, infraestructuras críticas o para llevar electricidad a zonas remotas y de difícil acceso.El gigante latinoamericano también busca asegurar las importaciones de fertilizantes rusos y hasta instalar plantas con tecnología del país euroasiático en suelo nacional. El mismo propósito lo tiene Uruguay, cuyo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, dijo en una exclusiva de Sputnik que esta fue una de las claves de su visita a Rusia, aparte de buscar mecanismos para incrementar los envíos de carne al mercado ruso.A su vez, Nicaragua avanzó en asegurar la construcción de un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, así como la llegada de vacunas rusas contra el cáncer, tal y como confirmó a Sputnik el jefe de su delegación en el SPIEF, Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial del país centroamericano para la cooperación con Rusia.Cuba, por su parte, firmó un memorando para crear oncovacunas conjuntamente con Rusia. En declaraciones a Sputnik, el vice primer ministro de la isla caribeña, Óscar Pérez-Oliva Fraga, resaltó que la cooperación con Rusia en biotecnología también ayuda a productos que han sido creados en Cuba y que requieren determinados recursos para su desarrollo a etapas superiores.América Latina y el Caribe también buscan incorporar soluciones rusas en temas como la ciberseguridad, la telemedicina y la automatización empresarial, explicando que quieren migrar de las tecnologías digitales occidentales por la creciente desconfianza en las mismas al ser utilizadas como herramienta de espionaje, chantaje y extorsión.Apuesta por la multipolaridadEn un comentario para Sputnik, el asesor presidencial y secretario ejecutivo del comité organizador del SPIEF, Antón Kobiakov, manifestó que la notable presencia latinoamericana y caribeña en este evento internacional volvió a confirmar su soberanía. De hecho, los representantes de la región explicaban en el foro que la unipolaridad no les funcionó, razón por la cual abrazan la multipolaridad como garantía de un desarrollo seguro y estable.
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América Latina abraza a Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
América Latina y el Caribe tuvieron una amplia y activa participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), celebrado esta semana, con una agenda pragmática y a la vez geopolítica, en una clara apuesta por la multipolaridad.
Gran desembarque latinoamericano
Con sus casi 25.000 participantes de 142 países, el SPIEF tuvo un fuerte acento iberoamericano. De hecho, su agenda incluyó los diálogos empresariales Rusia-Brasil, Rusia-Cuba y Rusia-Latinoamérica, espacios multitudinarios de debates sustanciales y pragmáticos en cuanto a explorar las oportunidades de comercio e inversiones entre las partes.
Aparte de los países mencionados, también llegaron representantes de naciones como Nicaragua, Venezuela, Uruguay y Colombia, entre otros.
Rusia, puente de entrada a Eurasia
Las delegaciones latinoamericanas y caribeñas dijeron ver en Rusia, no solo un destino atractivo en sí mismo para las exportaciones —básicamente agrarias—, sino también como una puerta de entrada al resto de los mercados de la Unión Económica Euroasiática, integrada también por Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. Estas son economías complementarias con las latinoamericanas.
En el caso de países como Venezuela, lo que facilita los lazos económicos y comerciales con Rusia son documentos como un acuerdo de protección recíproca de inversiones. Así lo manifestó en el foro el ministro de Comercio Exterior de la nación caribeña, Johann Álvarez Márquez, al insistir en que Moscú "ha sido, y sigue siendo, un socio estratégico" de Caracas.
América Latina apuesta por tecnologías rusas
El atractivo de Rusia también radica en sus ofertas tecnológicas, entre ellas las del campo del uso pacífico de la energía nuclear. Brasil manifestó un interés muy práctico por reactores modulares pequeños rusos para su aplicación en proveer de energía al sector de la inteligencia artificial, infraestructuras críticas o para llevar electricidad a zonas remotas y de difícil acceso.
El gigante latinoamericano también busca asegurar las importaciones de fertilizantes rusos y hasta instalar plantas con tecnología del país euroasiático en suelo nacional. El mismo propósito lo tiene Uruguay
, cuyo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, dijo en una exclusiva de Sputnik que esta fue una de las claves de su visita a Rusia
, aparte de buscar mecanismos para incrementar los envíos de carne al mercado ruso.
A su vez, Nicaragua
avanzó en asegurar la construcción de un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, así como la llegada de vacunas rusas contra el cáncer, tal y como confirmó a Sputnik
el jefe de su delegación en el SPIEF, Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial del país centroamericano para la cooperación con Rusia.
Cuba
, por su parte, firmó un memorando para crear oncovacunas
conjuntamente con Rusia. En declaraciones a Sputnik, el vice primer ministro de la isla caribeña, Óscar Pérez-Oliva Fraga, resaltó que la cooperación con Rusia en biotecnología también ayuda a productos que han sido creados en Cuba y que requieren determinados recursos para su desarrollo a etapas superiores.
América Latina y el Caribe también buscan incorporar soluciones rusas en temas como la ciberseguridad, la telemedicina y la automatización empresarial, explicando que quieren migrar de las tecnologías digitales occidentales por la creciente desconfianza en las mismas al ser utilizadas como herramienta de espionaje, chantaje y extorsión.
Apuesta por la multipolaridad
En un comentario para Sputnik, el asesor presidencial y secretario ejecutivo del comité organizador del SPIEF, Antón Kobiakov, manifestó que la notable presencia latinoamericana y caribeña en este evento internacional volvió a confirmar su soberanía.
De hecho, los representantes de la región explicaban en el foro que la unipolaridad no les funcionó, razón por la cual abrazan la multipolaridad como garantía de un desarrollo seguro y estable.
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