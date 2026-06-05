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Nicaragua en el mayor foro económico de Rusia: acuerdos históricos, vacunas contra el cáncer y un centro de medicina nuclear

Nicaragua en el mayor foro económico de Rusia: acuerdos históricos, vacunas contra el cáncer y un centro de medicina nuclear

Sputnik Mundo

Nicaragua participa activamente en la presente edición de Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF). 05.06.2026, Sputnik Mundo

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El jefe de su delegación, Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial nicaragüense para la cooperación con Rusia, anunció nuevos avances en el desarrollo de la nación centroamericana como producto de su desembarque en el país euroasiático. En entrevista exclusiva para Sputnik, dio detalles sobre esta materia.Vacunas contra el cáncer y un centro de medicina nuclearOrtega Murillo detalló que la salud se ha convertido en uno los ámbitos clave de la cooperación ruso-nicaragüense, una dinámica impulsada en el SPIEF, a través de una serie de encuentros en San Petersburgo con las autoridades y compañías del país anfitrión. La reunión sostenida con la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova –quien es también copresidenta de la Comisión Intergubernamental entre ambas naciones– sirvió para avanzar en temas como los futuros envíos a Nicaragua de vacunas rusas contra el cáncer. Además, resaltó el aporte del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, planta de vacunas con tecnología rusa con sede en Managua, a la salud regional. "Allí se continúa produciendo la vacuna contra la influenza, que se aplica anualmente, gratuitamente, a la población nicaragüense, y que desde allí se proyecta también para toda la región latinoamericana. Estamos trabajando con nuestros hermanos también en vacunas para el dengue", señaló. Asimismo, se labora con la corporación estatal rusa Rosatom para construir en Nicaragua un centro de medicina nuclear "que pueda atender a los nicaragüenses y también a los hermanos centroamericanos". "Esperamos poder contar con todos los acuerdos que se requieren para iniciar la construcción de este centro este año en nuestro país", adelantó. Tendiendo puentes con la UEEEn el SPIEF, Nicaragua firmó un plan de acción conjunta con la Unión Económica Euroasiática (UEE) —mercado común integrado por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia— para avanzar hacia convertirse en un Estado observador ante este organismo. Managua "valora altamente los esfuerzos, los trabajos, los logros, los éxitos del presidente Vladímir Putin en estos nuevos espacios, que son bloques de cooperación económica, comercial y de toda índole entre los pueblos del mundo con una mentalidad diferente, porque nos da la oportunidad a todos de beneficiarnos mutuamente. Eso es algo muy importante y que se desarrolla sin injerencias, sin condiciones, buscando el beneficio de todos los participantes. Y ahí tenemos para nosotros una gran oportunidad en la Unión Económica Euroasiática", subrayó. De igual manera, respaldó a los BRICS, así como a la Organización de Cooperación de Shanghái."Son bloques que concentran a la mayor cantidad de población del mundo, [Así como] enormes capacidades económicas, y para Nicaragua son de una relevancia estratégica, porque es hacia donde apuntamos en nuestra estrategia de diversificación de mercados, de ampliar la cooperación basada en el respeto y donde sabemos que tenemos buenos amigos y socios comerciales y socios estratégicos con los que podemos tener una relación de beneficio mutuo, beneficio compartido”, enfatizó.Cooperación militar con Rusia Consultado sobre el acuerdo de cooperación militar con Nicaragua, ratificado por Putin durante mayo de este año, Ortega Murillo señaló que ambas naciones colaboran en este ámbito desde los tiempos de la Unión Soviética. "Eso se ha fortalecido desde el año 2007, cuando regresó al poder el comandante Daniel Ortega. [Ahí] se da este relanzamiento de las relaciones entre Nicaragua y Rusia y ha habido una excelente cooperación de muy alto nivel entre los organismos de seguridad. Eso nos permite tener las capacidades para defender nuestra soberaníadarle la tranquilidad y la paz que se merece el pueblo nicaragüense, al igual que aportar de esa manera también a la seguridad, a la tranquilidad y a la paz de toda la región centroamericana", declaró. La nueva Doctrina Monroe Ortega Murillo también comentó el recrudecimiento de la presión estadounidense sobre América Latina y el Caribe al denunciar "nuevas embestidas de lo que es el hegemonismo, lo que se denomina también el neocolonialismo". “Se habla de una nueva Doctrina Monroe, pero nosotros estamos claros que nos seguimos enfrentando al mismo deseo de dominación de lo que es la mentalidad imperial. Tenemos que estar firmes con nuestros pueblos, haciéndole frente trabajando, llevando adelante los programas, los proyectos de nuestro pueblo nicaragüense, dándole siempre mejores condiciones de vida a [la gente] y el mayor bienestar, la educación y la salud gratuita", dijo.Apuntó que esa es una de las razones por las que Nicaragua apuesta por estrechar los lazos con socios alternativos como Rusia o China.Estas naciones "tienen además una enorme capacidad de cooperar en materia económica, en materia comercial, en materia tecnológica, científica, todos los avances que hay en estos grandes pueblos, grandes países y que lo hacen sin condiciones”. Fortaleciendo la colaboración mediática con RusiaOrtega Murillo también hizo un énfasis especial en la importancia de la cooperación con Rusia en el campo comunicacional. En este contexto, trasladó el agradecimiento del Gobierno y el pueblo de Nicaragua por los cursos de capacitación periodística brindados por Sputnik a los medios de la nación centroamericana. Nicaragua respalda a Rusia en lucha contra el fascismo Finalmente, Ortega Murillo recalcó que la participación de Nicaragua en el SPIEF es también una muestra del apoyo a Rusia y su presidente "en la lucha que están librando contra el fascismo, que está ahí representado (...) en Ucrania". "Nosotros sabemos lo que fue el fascismo y el nazismo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y cuál fue el gran sacrificio de la Unión Soviética, el que venció en realidad al nazismo, y hoy que están ahí librando nuevamente esa gran batalla. Nosotros estamos acompañando ese noble sacrificio y esfuerzo y convencidos de la gran victoria del pueblo y Gobierno de la Federación de Rusia", concluyó Ortega Murillo.

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