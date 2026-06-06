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Más de 1.000 acuerdos: resumen de los resultados del SPIEF
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El volumen de acuerdos concluidos en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) ascendió a 6,6 billones de rublos (más de 89.570 millones de... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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"En el foro se concluyeron 1.084 acuerdos (...) por un total de 6,642 billones de rublos", declaró Kobiakov a los periodistas durante la rueda de prensa final en el ámbito del SPIEF.En sus palabras, el evento contó con un interés genuino por parte de los participantes, el número de los cuales "superó las 24.500 personas".El asesor presidencial también reveló que en el marco del SPIEF 2026 se celebraron dos diálogos en formato Rusia-Estados Unidos."Nos gustaría destacar los dos diálogos celebrados [en el marco del SPIEF] entre Rusia y Estados Unidos. Tras un paréntesis de 10 años, los círculos empresariales estadounidenses han vuelto a buscar el entendimiento mutuo", declaró Kobiakov.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia.
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Más de 1.000 acuerdos: resumen de los resultados del SPIEF

10:47 GMT 06.06.2026
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Participantes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
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El volumen de acuerdos concluidos en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) ascendió a 6,6 billones de rublos (más de 89.570 millones de dólares al cambio actual), informó el asesor presidencial y secretario ejecutivo del comité organizador del evento, Antón Kobiakov.
"En el foro se concluyeron 1.084 acuerdos (...) por un total de 6,642 billones de rublos", declaró Kobiakov a los periodistas durante la rueda de prensa final en el ámbito del SPIEF.
En sus palabras, el evento contó con un interés genuino por parte de los participantes, el número de los cuales "superó las 24.500 personas".
"A los eventos del foro asistieron representantes de 142 países del mundo", agregó Kobiakov.
El asesor presidencial también reveló que en el marco del SPIEF 2026 se celebraron dos diálogos en formato Rusia-Estados Unidos.
"Nos gustaría destacar los dos diálogos celebrados [en el marco del SPIEF] entre Rusia y Estados Unidos. Tras un paréntesis de 10 años, los círculos empresariales estadounidenses han vuelto a buscar el entendimiento mutuo", declaró Kobiakov.
La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia.
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