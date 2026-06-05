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"Queremos mejorar la relación comercial con Rusia", dice ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay

"Queremos mejorar la relación comercial con Rusia", dice ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay

Sputnik Mundo

La nación sudamericana busca una cooperación económica más profunda con Moscú y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, afirmó en entrevista... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay estimó que, con este tipo de inversiones, el país sudamericano se convertiría en un hub para la región. Esto "porque también Brasil precisa fertilizante, Argentina y Paraguay también, que están en el Mercosur, y desde Uruguay se puede entrar sin aranceles", puntualizó.Arroz uruguayo y fertilizantes rusosLos productos alimenticios como el cereal son parte de las opciones que la industria uruguaya ofrece al mundo, en especial, a Rusia, destacó Fratti. "Uruguay es el quinto exportador de arroz del mundo. Todos estos movimientos [a nivel global] pueden ayudar a que entre a Rusia. Ya se ha vendido, pero tenemos la esperanza de tener mayor presencia [en la nación euroasiática]", ahondó el funcionario sudamericano.Asimismo, resaltó que la economía de su país está muy ligada a la exportación, en específico, de alimentos. Ante ello, Fratti vislumbró pertinente contar con un proveedor de fertilizantes fuerte, como lo es Rusia. Carne uruguaya podría ganar nicho en RusiaEl sector restaurantero ruso podría convertirse en un canal de venta importante para la carne producida en Uruguay donde la ganadería es una de las principales actividades económicas, consideró el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país sudamericano.En la plática, el funcionario recordó que, en el pasado, Rusia compraba hasta el 40% de la producción nacional de carne uruguaya. "Participamos en varias degustaciones acá en Moscú y la aceptación [de la carne] fue muy buena", apuntó.A continuación, Sputnik te presenta la charla completa con Fratti:

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