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"Queremos mejorar la relación comercial con Rusia", dice ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay
"Queremos mejorar la relación comercial con Rusia", dice ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay
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La nación sudamericana busca una cooperación económica más profunda con Moscú y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, afirmó en entrevista... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay estimó que, con este tipo de inversiones, el país sudamericano se convertiría en un hub para la región. Esto "porque también Brasil precisa fertilizante, Argentina y Paraguay también, que están en el Mercosur, y desde Uruguay se puede entrar sin aranceles", puntualizó.Arroz uruguayo y fertilizantes rusosLos productos alimenticios como el cereal son parte de las opciones que la industria uruguaya ofrece al mundo, en especial, a Rusia, destacó Fratti. "Uruguay es el quinto exportador de arroz del mundo. Todos estos movimientos [a nivel global] pueden ayudar a que entre a Rusia. Ya se ha vendido, pero tenemos la esperanza de tener mayor presencia [en la nación euroasiática]", ahondó el funcionario sudamericano.Asimismo, resaltó que la economía de su país está muy ligada a la exportación, en específico, de alimentos. Ante ello, Fratti vislumbró pertinente contar con un proveedor de fertilizantes fuerte, como lo es Rusia. Carne uruguaya podría ganar nicho en RusiaEl sector restaurantero ruso podría convertirse en un canal de venta importante para la carne producida en Uruguay donde la ganadería es una de las principales actividades económicas, consideró el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país sudamericano.En la plática, el funcionario recordó que, en el pasado, Rusia compraba hasta el 40% de la producción nacional de carne uruguaya. "Participamos en varias degustaciones acá en Moscú y la aceptación [de la carne] fue muy buena", apuntó.A continuación, Sputnik te presenta la charla completa con Fratti:
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"Queremos mejorar la relación comercial con Rusia", dice ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay

17:00 GMT 05.06.2026 (actualizado: 18:12 GMT 05.06.2026)
© Sputnik / Daria YuryevaEl ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Luis Alfredo Fratti.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Luis Alfredo Fratti. - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
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La nación sudamericana busca una cooperación económica más profunda con Moscú y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, afirmó en entrevista exclusiva para Sputnik Luis Alfredo Fratti.

"Queremos mejorar la relación comercial y los productos que ya vendíamos a Rusia, así como tratar de conquistar alguna inversión [de la nación euroasiática], sobre todo en fertilizantes (...) [Moscú] es fuerte en eso. Nosotros tenemos deficiencia [en la materia] y es indispensable", resaltó en la conversación realizada en el marco del SPIEF.

Asimismo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay estimó que, con este tipo de inversiones, el país sudamericano se convertiría en un hub para la región.
Esto "porque también Brasil precisa fertilizante, Argentina y Paraguay también, que están en el Mercosur, y desde Uruguay se puede entrar sin aranceles", puntualizó.

Arroz uruguayo y fertilizantes rusos

Los productos alimenticios como el cereal son parte de las opciones que la industria uruguaya ofrece al mundo, en especial, a Rusia, destacó Fratti.
"Uruguay es el quinto exportador de arroz del mundo. Todos estos movimientos [a nivel global] pueden ayudar a que entre a Rusia. Ya se ha vendido, pero tenemos la esperanza de tener mayor presencia [en la nación euroasiática]", ahondó el funcionario sudamericano.
Asimismo, resaltó que la economía de su país está muy ligada a la exportación, en específico, de alimentos. Ante ello, Fratti vislumbró pertinente contar con un proveedor de fertilizantes fuerte, como lo es Rusia.
"Somos tres millones y medio [de uruguayos] y producimos para 30 millones. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar en la exportación, y al pensar en la exportación, es muy importante, aparte de la calidad, el valor del producto. Si suben mucho los costos, quedamos con valores que nos cuesta en la competencia internacional colocar nuestros productos. Por eso es la importancia de los fertilizantes", indicó.

Carne uruguaya podría ganar nicho en Rusia

El sector restaurantero ruso podría convertirse en un canal de venta importante para la carne producida en Uruguay donde la ganadería es una de las principales actividades económicas, consideró el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país sudamericano.
En la plática, el funcionario recordó que, en el pasado, Rusia compraba hasta el 40% de la producción nacional de carne uruguaya.
Sin embargo, admitió Fratti, actualmente el mercado está más enfocado en "nichos de alta calidad" como los restaurantes, ya que los animales de Uruguay, afirmó, poseen una calidad excepcional por ser criados a cielo abierto.
"Participamos en varias degustaciones acá en Moscú y la aceptación [de la carne] fue muy buena", apuntó.
A continuación, Sputnik te presenta la charla completa con Fratti:
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