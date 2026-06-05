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El presidente Putin pronuncia su discurso en la sesión plenaria del SPIEF

El presidente Putin pronuncia su discurso en la sesión plenaria del SPIEF

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene, como es tradición, con un discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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En la conversación también participarán el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, la mandataria de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, así como el vicepresidente de China, Han Zheng.Sputnik te ofrece una transmisión en directo desde el mayor foro económico de Rusia.Según destacó, actualmente está cambiando el propio paradigma del desarrollo global, que anteriormente se construía en torno a un número limitado de centros de poder, mientras que ahora el escenario está transformándose. Putin afirmó que, dentro del antiguo sistema, quienes intentaban defender sus intereses eran objeto de sanciones y presiones.Al mismo tiempo, señaló que la presión sobre Rusia continúa, aunque el margen de maniobra se ha ampliado y el país ha encontrado nuevos mercados prometedores.Agregó que durante los últimos cinco años, los países BRICS han generado la mitad del crecimiento económico mundial anual. Además, la participación de los BRICS en términos de paridad de poder adquisitivo supera el 40 %, situándose por delante del G7. Destacó que el comercio interior de los países del grupo de los BRICS ya supera el billón de dólares al año.El presidente ruso subrayó que su país está abierto a quienes deseen colaborar con Rusia.Hoy en día, el comercio internacional se está volviendo más eficiente porque hay menos intermediarios y se han abierto nuevas rutas. Como señaló el mandatario ruso, el sistema comercial mundial está dejando de ser occidental-céntrico.Putin advirtió que todos los países podrían perder sus activos en dólares y euros en cualquier momento.El presidente ruso ve que las reglas comunes del comercio dejaron de interesar a Occidente después de que empezara a perder en la competencia."Cuando les convenía, promovían la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus ideas, e invitaban a otros países a participar. Pero cuando Occidente comenzó a perder la competencia, las reglas comerciales universales que se implementaron en el marco de la OMC dejaron de ser interesantes y se volvieron gravosas", aseveró.Occidente solía ser visto por otros países como el referente del desarrollo tecnológico. Hoy, sin embargo, el BRICS ha incrementado su propia exportación de tecnología. Esto refleja un cambio en el liderazgo tecnológico mundial.Tal como destacó Putin, el progreso tecnológico es el factor más determinante de la transformación global. Para el mandatario ruso, la capacidad de un Estado de garantizar su soberanía constituye el factor clave que define su lugar en el sistema de relaciones económicas internacionales y su liderazgo global.Putin también hizo hincapié en que el término "soberanía" significa "ser más fuerte e inteligente" y demanda eficiencia.En sus palabras, la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y las soluciones de plataforma son las tres tecnologías del futuro.El presidente indicó que es necesario acelerar la producción, asegurando el crecimiento de los ingresos del Estado, las empresas y los ciudadanos.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. Desde 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.

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