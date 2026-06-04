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Sistema de pago ruso MIR permite seguir con transacciones en La Habana, asegura el vice primer ministro cubano

Sistema de pago ruso MIR permite seguir con transacciones en La Habana, asegura el vice primer ministro cubano

Sputnik Mundo

La orden ejecutiva de Estados Unidos que interrumpió las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba, no logró paralizar las transacciones financieras en la isla... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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""Sí, a partir de la orden ejecutiva del presidente [Donald] Trump —que continúa su política de asfixia contra el pueblo cubano, recrudeciendo a niveles sin precedentes el bloqueo— en los bancos que operan los pagos con tarjetas Visa y Mastercard han decidido cerrar sus relaciones con nuestro país", dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) 2026.Recientemente, el Banco Central cubano dio a conocer que, a partir del 6 de junio, los bancos extranjeros dejarán de realizar operaciones la mayor de las Antillas con tarjetas de los sistemas de pago señalados, debido a las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.Esto se produce después de que Washington emitió el 1 de mayo, un decreto que prevé la imposición de sanciones secundarias contra los países que tengan intención de mantener actividades comerciales con Cuba.Sigue el desarrollo de vacunas contra el cáncerEl también ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano comentó un memorando firmado este 4 de junio entre Moscú y La Habana para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer. Añadió que este trabajo también ayuda a productos que han sido creados en Cuba y que requieren determinados recursos para su desarrollo a etapas superiores."De esa forma, poderlos incorporar a la comercialización y a la dispensarización hacia los pacientes que así lo requieren". Acercamiento con la UEEPérez-Oliva Fraga también se refirió a la participación de Cuba en la última cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE). Recordó que la nación caribeña estuvo representada por su vicepresidente Salvador Valdés Mesa. Cuba valora la labor de Sputnik Finalmente, el vice primer ministro cubano resaltó la labor de medios alternativos como la agencia Sputnik.

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