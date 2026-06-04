Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260604/sistema-de-pago-ruso-mir-permite-seguir-con-transacciones-en-la-habana-asegura-el-vice-primer-1173743249.html
Sistema de pago ruso MIR permite seguir con transacciones en La Habana, asegura el vice primer ministro cubano
Sistema de pago ruso MIR permite seguir con transacciones en La Habana, asegura el vice primer ministro cubano
Sputnik Mundo
La orden ejecutiva de Estados Unidos que interrumpió las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba, no logró paralizar las transacciones financieras en la isla... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T23:00+0000
2026-06-04T23:00+0000
américa latina
cuba
visa
donald trump
política
unión económica euroasiática
📈 mercados y finanzas
mastercard
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173746217_80:39:1191:664_1920x0_80_0_0_6ef23d3ba423fbbeba9ee1c5145baa9c.png
""Sí, a partir de la orden ejecutiva del presidente [Donald] Trump —que continúa su política de asfixia contra el pueblo cubano, recrudeciendo a niveles sin precedentes el bloqueo— en los bancos que operan los pagos con tarjetas Visa y Mastercard han decidido cerrar sus relaciones con nuestro país", dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) 2026.Recientemente, el Banco Central cubano dio a conocer que, a partir del 6 de junio, los bancos extranjeros dejarán de realizar operaciones la mayor de las Antillas con tarjetas de los sistemas de pago señalados, debido a las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.Esto se produce después de que Washington emitió el 1 de mayo, un decreto que prevé la imposición de sanciones secundarias contra los países que tengan intención de mantener actividades comerciales con Cuba.Sigue el desarrollo de vacunas contra el cáncerEl también ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano comentó un memorando firmado este 4 de junio entre Moscú y La Habana para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer. Añadió que este trabajo también ayuda a productos que han sido creados en Cuba y que requieren determinados recursos para su desarrollo a etapas superiores."De esa forma, poderlos incorporar a la comercialización y a la dispensarización hacia los pacientes que así lo requieren". Acercamiento con la UEEPérez-Oliva Fraga también se refirió a la participación de Cuba en la última cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE). Recordó que la nación caribeña estuvo representada por su vicepresidente Salvador Valdés Mesa. Cuba valora la labor de Sputnik Finalmente, el vice primer ministro cubano resaltó la labor de medios alternativos como la agencia Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260604/las-empresas-rusas-dispuestas-a-invertir-en-proyectos-en-cuba-declara-el-vice-primer-ministro-ruso-1173732028.html
https://noticiaslatam.lat/20260603/que-dejo-el-encuentro-de-la-uee-que-desafia-a-la-ue-1173720412.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Víctor Ternovsky
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173746217_224:0:1109:664_1920x0_80_0_0_7b357800055b8a792f36c1433386820c.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cuba, visa, donald trump, política, unión económica euroasiática, 📈 mercados y finanzas, mastercard
cuba, visa, donald trump, política, unión económica euroasiática, 📈 mercados y finanzas, mastercard

Sistema de pago ruso MIR permite seguir con transacciones en La Habana, asegura el vice primer ministro cubano

23:00 GMT 04.06.2026
© Sputnik / Víctor TernovskyEl vice primer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga.
El vice primer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga. - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Víctor Ternovsky
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Víctor Ternovsky
Todos los artículos
La orden ejecutiva de Estados Unidos que interrumpió las operaciones de Visa y Mastercard en Cuba, no logró paralizar las transacciones financieras en la isla, ello gracias a la incorporación de alternativas como el sistema de pagos ruso MIR, dijo en entrevista exclusiva para Sputnik el vice primer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga.
""Sí, a partir de la orden ejecutiva del presidente [Donald] Trump —que continúa su política de asfixia contra el pueblo cubano, recrudeciendo a niveles sin precedentes el bloqueo— en los bancos que operan los pagos con tarjetas Visa y Mastercard han decidido cerrar sus relaciones con nuestro país", dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) 2026.

"Pero sí se mantienen [las actividades financieras] realizando pagos con las tarjetas MIR y [otros plásticos] de países y bancos, con lo que continuamos operando sin dificultad", subrayó.

Recientemente, el Banco Central cubano dio a conocer que, a partir del 6 de junio, los bancos extranjeros dejarán de realizar operaciones la mayor de las Antillas con tarjetas de los sistemas de pago señalados, debido a las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.
Esto se produce después de que Washington emitió el 1 de mayo, un decreto que prevé la imposición de sanciones secundarias contra los países que tengan intención de mantener actividades comerciales con Cuba.

Sigue el desarrollo de vacunas contra el cáncer

El también ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano comentó un memorando firmado este 4 de junio entre Moscú y La Habana para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer.

"Una de las áreas en las que vienen cooperando empresas rusas y empresas cubanas es el desarrollo de productos novedosos [contra] el cáncer y otras patologías", manifestó.

Añadió que este trabajo también ayuda a productos que han sido creados en Cuba y que requieren determinados recursos para su desarrollo a etapas superiores.
"De esa forma, poderlos incorporar a la comercialización y a la dispensarización hacia los pacientes que así lo requieren".
Locales comerciales en una calle de La Habana, Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
Internacional
Las empresas rusas dispuestas a invertir en proyectos en Cuba, declara el vice primer ministro ruso
08:44 GMT

Acercamiento con la UEE

Pérez-Oliva Fraga también se refirió a la participación de Cuba en la última cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE).
Recordó que la nación caribeña estuvo representada por su vicepresidente Salvador Valdés Mesa.

"Allí precisamente se consumó la firma de un plan de acción conjunto que nos permitirá avanzar, en el período 2026-2030, en todos los proyectos que hemos concebido", señaló.

Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
De Moscú a La Habana
Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
ayer, 15:00 GMT

Cuba valora la labor de Sputnik

Finalmente, el vice primer ministro cubano resaltó la labor de medios alternativos como la agencia Sputnik.
"Creo que los medios rusos hacen un gran trabajo y, sobre todo, expresan de manera muy objetiva y directa la realidad de nuestro país. Queremos reconocer este trabajo muy valioso que realizan ustedes", subrayó Pérez-Oliva Fraga.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала