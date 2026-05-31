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Ucrania vuelve a bombardear la zona de la central nuclear de Zaporozhie
Ucrania vuelve a bombardear la zona de la central nuclear de Zaporozhie
Sputnik Mundo
El parque de transporte de la planta nuclear de Zaporozhie fue objeto de un nuevo golpe de las tropas ucranianas, informó el servicio de prensa de la central... 31.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-31T12:09+0000
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Como resultado del bombardeo ucraniano con drones, no hubo heridos entre el personal, pero quedaron destruidos 6 autobuses y 2 minibuses, detalla el comunicado.Por su parte, Energodar también sufrió un ataque masivo con drones, que afectó a la infraestructura civil, según las autoridades regionales."El enemigo dirigió sus ataques de forma selectiva contra la infraestructura civil, las instalaciones sociales y los edificios administrativos, es decir, lugares donde no hay ni puede haber objetivos militares. Durante la noche [del 30 al 31 de mayo] fue atacado el aparcamiento de la maternidad", escribió el gobernador de la región, Evgueni Bálitski.La central nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 con 6.000 megavatios de potencia total. En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones, mientras que anteriormente fue bombardeada Energodar.Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia del 23 al 27 de septiembre de 2022, tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.En octubre de 2022, tras la incorporación de la región de Zaporozhie a Rusia, la central pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas emprendieron varios intentos de atacar la central.
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Ucrania vuelve a bombardear la zona de la central nuclear de Zaporozhie
El parque de transporte de la planta nuclear de Zaporozhie fue objeto de un nuevo golpe de las tropas ucranianas, informó el servicio de prensa de la central. El bombardeo ocurrió poco después de un ataque masivo con drones contra la infraestructura civil de Energodar, la ciudad satélite de la planta.
"En los últimos meses, este objeto se ha convertido en uno de los más atacados por parte de las FFAA de Ucrania", agrega la nota.
Como resultado del bombardeo ucraniano con drones, no hubo heridos entre el personal, pero quedaron destruidos 6 autobuses y 2 minibuses, detalla el comunicado.
Por su parte, Energodar también sufrió un ataque masivo con drones, que afectó a la infraestructura civil, según las autoridades regionales.
"El enemigo dirigió sus ataques de forma selectiva contra la infraestructura civil, las instalaciones sociales y los edificios administrativos, es decir, lugares donde no hay ni puede haber objetivos militares. Durante la noche [del 30 al 31 de mayo] fue atacado el aparcamiento de la maternidad", escribió el gobernador de la región, Evgueni Bálitski.
La central nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 con 6.000 megavatios de potencia total.
En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones
, mientras que anteriormente fue bombardeada Energodar.
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia del 23 al 27 de septiembre de 2022
, tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.
En octubre de 2022, tras la incorporación de la región de Zaporozhie a Rusia
, la central pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso
. Las tropas ucranianas emprendieron varios intentos de atacar la central
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