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"Se abrió un agujero en la pared": dron ucraniano impacta en el edificio de la sala de máquinas de la central de Zaporozhie

"Se abrió un agujero en la pared": dron ucraniano impacta en el edificio de la sala de máquinas de la central de Zaporozhie

Sputnik Mundo

Un dron ucraniano impactó el edificio de la sala de máquinas de la sexta unidad de potencia de la central nuclear de Zaporozhie. Según el director general de... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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El jefe de Rosatom subrayó que el dron era guiado mediante fibra óptica, lo que, a su juicio, descarta por completo la posibilidad de un impacto accidental.Al mismo tiempo, el servicio de prensa de la central nuclear de Zaporozhie informó que no se registraron alteraciones en los procesos tecnológicos tras el ataque. Todos los sistemas de la planta continúan funcionando con normalidad.Al mismo tiempo, la central informó que los especialistas están llevando a cabo una inspección del lugar del incidente para evaluar los daños. "Hoy se registró el impacto de un vehículo aéreo no tripulado [de las FFAA de Ucrania] contra la pared de la sala de máquinas de la unidad de potencia N.º 6 de la central nuclear de Zaporozhie. Afortunadamente, no hubo víctimas ni daños críticos", señalaron desde la planta. Según declaró un representante de la central, la sala de máquinas alcanzada por el ataque se encuentra a pocos metros de la sala del reactor.

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