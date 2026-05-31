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Colombia acude a los locales electorales para elegir su próximo presidente

Colombia acude a los locales electorales para elegir su próximo presidente

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Este 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para decidir quién será el futuro jefe de Estado o si será necesaria una segunda vuelta, la que estaría... 31.05.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te ofrece la transmisión en vivo desde la capital colombiana.Estas son las fórmulas presidenciales postulantes (presidencia y vicepresidencia), conforme con la Registraduría Nacional:Sin embargo, tras la retirada de varios aspirantes presidenciales previo al inicio de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló cómo se contabilizarán las papeletas en la primera vuelta dadas las circunstancias. Las mismas con los nombres de Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo se considerarán "votos no marcados", por lo que no se sumarán a ningún candidato ni se contabilizarán como votos nulos. Por su parte, la fotografía de Clara López no aparecerá en la papeleta, ya que retiró su candidatura antes del inicio de la impresión.De los candidatos a la Presidencia, Iván Cepeda Castro del Pacto Histórico, Paloma Valencia del Centro Democrático y Abelardo de la Espriella del Defensores de la Patria han concentrado la mayor parte de la intención de voto y actualmente tienen más posibilidades de llegar a la Presidencia, de acuerdo con los sondeos.Según la Constitución de Colombia, el presidente actual, Gustavo Petro, no puede presentarse a la reelección, por lo que la coalición gobernante Pacto Histórico está representada por el senador Iván Cepeda Castro, que lleva tres mandatos en el cargo, aliado de Petro y defensor de los derechos humanos desde hace mucho tiempo. El candidato independiente y abogado Abelardo de la Espriella basa su campaña en promesas de acabar con la delincuencia y la corrupción, mientras que la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, prioriza la seguridad y las políticas favorables a las empresas.Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio.

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