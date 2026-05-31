Colombia acude a los locales electorales para elegir su próximo presidente
13:01 GMT 31.05.2026 (actualizado: 13:53 GMT 31.05.2026)
© REUTERS Enea LebrunLas elecciones presidenciales en Colombia
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Este 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para decidir quién será el futuro jefe de Estado o si será necesaria una segunda vuelta, la que estaría prevista para el 21 de junio. Para imponerse en la primera ronda, un aspirante debe obtener más del 50% de los votos válidamente emitidos.
Sputnik te ofrece la transmisión en vivo desde la capital colombiana.
Estas son las fórmulas presidenciales postulantes (presidencia y vicepresidencia), conforme con la Registraduría Nacional:
1.Clara Eugenia López Obregón – María Consuelo del Río Mantilla
2.Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez
3.Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero
4.Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque
5.Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo
6.Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas
7.Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano
8.Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
9.Paloma Susana Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango
10.Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Sebá
11.Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila
12.Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz
13.Luis Gilberto Murillo Urrutia – Luz María Zapata Zapata
14.Carlos Eduardo Caicedo Omar – Nelson Javier Alarcón Suárez
Sin embargo, tras la retirada de varios aspirantes presidenciales previo al inicio de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló cómo se contabilizarán las papeletas en la primera vuelta dadas las circunstancias. Las mismas con los nombres de Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo se considerarán "votos no marcados", por lo que no se sumarán a ningún candidato ni se contabilizarán como votos nulos.
"Cuando un candidato a la Presidencia de la República presente renuncia formal a su postulación con anterioridad a la jornada electoral, la casilla de la tarjeta electoral que le corresponda deja de representar una opción legalmente válida", aclaró el CNE.
Por su parte, la fotografía de Clara López no aparecerá en la papeleta, ya que retiró su candidatura antes del inicio de la impresión.
De los candidatos a la Presidencia, Iván Cepeda Castro del Pacto Histórico, Paloma Valencia del Centro Democrático y Abelardo de la Espriella del Defensores de la Patria han concentrado la mayor parte de la intención de voto y actualmente tienen más posibilidades de llegar a la Presidencia, de acuerdo con los sondeos.
Según la Constitución de Colombia, el presidente actual, Gustavo Petro, no puede presentarse a la reelección, por lo que la coalición gobernante Pacto Histórico está representada por el senador Iván Cepeda Castro, que lleva tres mandatos en el cargo, aliado de Petro y defensor de los derechos humanos desde hace mucho tiempo.
El candidato independiente y abogado Abelardo de la Espriella basa su campaña en promesas de acabar con la delincuencia y la corrupción, mientras que la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, prioriza la seguridad y las políticas favorables a las empresas.
Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio.
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