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No esperen que el enemigo les ayude: explican el silencio de la prensa europea sobre el ataque ucraniano a Starobelsk
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Sputnik Mundo
El silencio de los medios de comunicación europeos sobre el bombardeo ucraniano en Starobelsk, así como las declaraciones desde Europa acerca de supuestos... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T16:15+0000
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En referencia a las críticas del presidente ruso, Vladímir Putin, hacia los medios de comunicación europeos que se negaron a visitar el lugar donde Kiev lanzó un ataque contra una residencia de estudiantes en Starobelsk, el experto señaló que la Europa actual es "enemiga de Rusia".De acuerdo con el analista, Europa tiene la intención de reorientar su industria hacia fines militares y "estar preparada para una guerra con Rusia" para el año 2030, y para ganar tiempo, "está prolongando el conflicto ucraniano".En cuanto al incidente de la caída de un dron presuntamente ucraniano en territorio de Rumanía, en el que una vez más fue acusada Moscú, señaló que no es el primer caso de este tipo, pero que cualquier acusación sin una investigación previa carece de "relevancia política".Sin embargo, a pesar de que la defensa aérea europea no logró derribar ese dron, llamó a no subestimar a la "Europa unida y a la OTAN"."Nos enfrentamos a un enemigo fuerte, inteligente y despiadado. Debemos tomar muy en serio a nuestros adversarios. Esa es la base para tomar las decisiones correctas en materia de seguridad militar de Rusia", enfatizó.En ese contexto, comentó la advertencia de Putin sobre las consecuencias de cualquier intento de atacar a Rusia desde Europa, mencionando los recientes ejercicios nucleares realizados conjuntamente con Bielorrusia y los medios de que dispone Moscú para repeler una posible agresión.En la madrugada del 29 de mayo se produjo un incidente en la ciudad rumana de Galati, en la frontera con Ucrania. Un dron se estrelló contra un edificio residencial, provocando una explosión y dos heridos. El Kremlin confirmó que está dispuesto a colaborar si se le facilitan datos imparciales y sugirió que el aparato pudo haberse desviado por fallas en la navegación.
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No esperen que el enemigo les ayude: explican el silencio de la prensa europea sobre el ataque ucraniano a Starobelsk
El silencio de los medios de comunicación europeos sobre el bombardeo ucraniano en Starobelsk, así como las declaraciones desde Europa acerca de supuestos drones rusos en Rumanía, deben evaluarse en el contexto de la preparación de los países europeos para una guerra con Rusia, señaló a Sputnik el analista militar Ígor Korotchenko.
En referencia a las críticas del presidente ruso
, Vladímir Putin, hacia los medios de comunicación europeos que se negaron a visitar el lugar donde Kiev lanzó un ataque contra una residencia de estudiantes
en Starobelsk, el experto señaló que la Europa actual es "enemiga de Rusia".
"No tiene sentido esperar que el enemigo plantee una agenda que nos conviene. Europa se está preparando para una guerra con Rusia. Lo está declarando abiertamente
a todos los niveles. La decisión correspondiente ya fue tomada", recordó.
De acuerdo con el analista, Europa tiene la intención de reorientar su industria hacia fines militares y "estar preparada para una guerra con Rusia" para el año 2030, y para ganar tiempo, "está prolongando el conflicto ucraniano
".
En cuanto al incidente de la caída de un dron presuntamente ucraniano en territorio de Rumanía, en el que una vez más fue acusada Moscú, señaló que no es el primer caso de este tipo, pero que cualquier acusación sin una investigación previa carece de "relevancia política".
Sin embargo, a pesar de que la defensa aérea europea no logró derribar ese dron, llamó a no subestimar a la "Europa unida y a la OTAN".
"Nos enfrentamos a un enemigo fuerte, inteligente y despiadado. Debemos tomar muy en serio a nuestros adversarios. Esa es la base para tomar las decisiones correctas en materia de seguridad militar de Rusia", enfatizó.
En ese contexto, comentó la advertencia de Putin sobre las consecuencias de cualquier intento de atacar a Rusia desde Europa, mencionando los recientes ejercicios nucleares realizados conjuntamente con Bielorrusia
y los medios de que dispone Moscú para repeler una posible agresión.
"[El presidente de Rusia] se refería precisamente a que cualquier intento de agresión armada contra Rusia, contra su región de Kaliningrado [exclave ruso en la UE], daría lugar a represalias con el uso de armas nucleares tácticas, como mínimo", sugirió.
En la madrugada del 29 de mayo se produjo un incidente en la ciudad rumana de Galati, en la frontera con Ucrania. Un dron se estrelló contra un edificio residencial, provocando una explosión y dos heridos. El Kremlin confirmó que está dispuesto a colaborar si se le facilitan datos imparciales y sugirió que el aparato pudo haberse desviado por fallas en la navegación.
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