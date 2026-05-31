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Los daños en la central nuclear de Zaporozhie coinciden con los efectos del impacto de un dron, confirma el OIEA

Los daños en la central nuclear de Zaporozhie coinciden con los efectos del impacto de un dron, confirma el OIEA

Sputnik Mundo

Un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó la central nuclear de Zaporozhie y observó daños tras un ataque con drones, indica el... 31.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-31T17:28+0000

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Además, durante la inspección, los especialistas recibieron la orden de resguardarse tras escuchar la presencia de drones en las inmediaciones y disparos dirigidos a repelerlos.Del mismo modo, el OIEA citó las palabras del director, Rafael Grossi, quien calificó el ataque como "un incidente que puso en peligro los principios fundamentales de la seguridad nuclear".Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia del 23 al 27 de septiembre de 2022, tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.En octubre de 2022, tras la incorporación de la región de Zaporozhie a Rusia, la central pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas emprendieron varios intentos de atacar la central.El 30 de mayo, un dron ucraniano impactó el edificio de la sala de máquinas de la sexta unidad de potencia de la central nuclear de Zaporozhie.

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