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Tropas rusas practican la operación de los sistemas Iskander-M en maniobras de las fuerzas nucleares | Video
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Más de 64.000 efectivos, más de 200 lanzadores de misiles, alrededor de 140 aeronaves, unos 73 buques de superficie y 13 submarinos participan en unas... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el organismo, en particular, se practican ejercicios de "preparación y uso conjuntos de armas nucleares desplegadas en el territorio de Bielorrusia", país que limita con miembros de la OTAN.Del 19 al 21 de mayo, las FFAA de Rusia llevan a cabo maniobras de preparación y empleo de las fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión. En ellas participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y del Pacífico, la aviación de largo alcance y unidades de dos distritos militares.
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Más de 64.000 efectivos, más de 200 lanzadores de misiles, alrededor de 140 aeronaves, unos 73 buques de superficie y 13 submarinos participan en unas maniobras a gran escala, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Se ejecutan tareas de entrenamiento y combate enfocandose en el transporte de munición especial [nuclear] destinada al sistema de misiles tácticos Iskander-M, el equipamiento de los lanzadores con dicha munición y el desplazamiento sigiloso hacia la zona de posicionamiento designada, con el fin de prepararse para realizar lanzamientos de misiles", se lee en el comunicado del ente castrense.
De acuerdo con el organismo, en particular, se practican ejercicios de "preparación y uso conjuntos de armas nucleares desplegadas en el territorio de Bielorrusia", país que limita con miembros de la OTAN.
Del 19 al 21 de mayo, las FFAA de Rusia llevan a cabo maniobras de preparación y empleo de las fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión. En ellas participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y del Pacífico, la aviación de largo alcance y unidades de dos distritos militares.
10 de diciembre 2024, 19:01 GMT