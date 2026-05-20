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Tropas rusas practican la operación de los sistemas Iskander-M en maniobras de las fuerzas nucleares | Video

Tropas rusas practican la operación de los sistemas Iskander-M en maniobras de las fuerzas nucleares | Video

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Más de 64.000 efectivos, más de 200 lanzadores de misiles, alrededor de 140 aeronaves, unos 73 buques de superficie y 13 submarinos participan en unas... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el organismo, en particular, se practican ejercicios de "preparación y uso conjuntos de armas nucleares desplegadas en el territorio de Bielorrusia", país que limita con miembros de la OTAN.Del 19 al 21 de mayo, las FFAA de Rusia llevan a cabo maniobras de preparación y empleo de las fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión. En ellas participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y del Pacífico, la aviación de largo alcance y unidades de dos distritos militares.

https://noticiaslatam.lat/20241210/potencial-de-posibles-portadores-de-armas-nucleares-en-bielorrusia-1159652460.html

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