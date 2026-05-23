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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260523/rusia-realiza-el-mayor-ejercicio-nuclear-de-su-historia-1173578287.html
Rusia realiza el mayor ejercicio nuclear de su historia
Rusia realiza el mayor ejercicio nuclear de su historia
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Más de 64.000 efectivos y casi 8.000 piezas de equipo militar —incluidos directamente arsenales con cargas nucleares— son los que protagonizaron los ejercicios... 23.05.2026, Sputnik Mundo
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Rusia realiza el mayor ejercicio nuclear de su historia

15:00 GMT 23.05.2026
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Más de 64.000 efectivos y casi 8.000 piezas de equipo militar —incluidos directamente arsenales con cargas nucleares— son los que protagonizaron los ejercicios atómicos sin precedentes que acaban de realizar Rusia y la aliada Bielorrusia en un potente mensaje disuasivo a quienes parecen ignorar los riesgos de ir atentando contra su seguridad.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:12 La triunfal visita de Putin a China
05:38 Rusia se reafirma como proveedor energético de China
10:27 Moscú y Pekín cierran filas en el tema de metales de tierras raras e inteligencia artificial
18:25 Rusia exhibe su arsenal nuclear táctico y estratégico en una fuerte advertencia al belicismo europeo.
27:02 Nicaragua potencia su sistema de salud pública
32:22 Cuba responde a la pretensión estadounidense por agredirla militarmente
36:10 Despedida
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