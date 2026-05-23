Rusia realiza el mayor ejercicio nuclear de su historia

En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:12 La triunfal visita de Putin a China
05:38 Rusia se reafirma como proveedor energético de China
10:27 Moscú y Pekín cierran filas en el tema de metales de tierras raras e inteligencia artificial
18:25 Rusia exhibe su arsenal nuclear táctico y estratégico en una fuerte advertencia al belicismo europeo.
27:02 Nicaragua potencia su sistema de salud pública
32:22 Cuba responde a la pretensión estadounidense por agredirla militarmente
36:10 Despedida