Rusia realiza el mayor ejercicio nuclear de su historia

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Más de 64.000 efectivos y casi 8.000 piezas de equipo militar —incluidos directamente arsenales con cargas nucleares— son los que protagonizaron los ejercicios atómicos sin precedentes que acaban de realizar Rusia y la aliada Bielorrusia en un potente mensaje disuasivo a quienes parecen ignorar los riesgos de ir atentando contra su seguridad.