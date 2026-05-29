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"Medios de manipulación masiva": Putin condena el silencio de Occidente sobre el ataque a Starobelsk

"Medios de manipulación masiva": Putin condena el silencio de Occidente sobre el ataque a Starobelsk

Sputnik Mundo

Los periodistas occidentales deberían avergonzarse de silenciar el bombardeo contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, la república popular... 29.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-29T16:35+0000

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"Ni una sola palabra en los medios occidentales sobre la tragedia en Starobelsk, sobre la muerte de niños, sobre el asesinato deliberado de nuestros hijos. Ni una palabra, como si no hubiera ocurrido. ¿Qué es esto? ¿Son medios de comunicación? No, son medios de manipulación masiva", enfatizó.El mandatario calificó de "vergüenza y pesadilla" la cobertura que los medios europeos dieron al ataque.A su vez, el ataque ruso contra la región de Kiev fue una respuesta al bombardeo ucraniano de Starobelsk, indicó el mandatario del país euroasiático.Más declaraciones de Putin:La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.

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