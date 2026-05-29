"Medios de manipulación masiva": Putin condena el silencio de Occidente sobre el ataque a Starobelsk
16:35 GMT 29.05.2026 (actualizado: 16:47 GMT 29.05.2026)
© Sputnik / PoolVladímir Putin, presidente de Rusia
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Los periodistas occidentales deberían avergonzarse de silenciar el bombardeo contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, la república popular de Lugansk, bombardeada por las FFAA de Ucrania, subrayó el mandatario ruso, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa al término de su visita de Estado a Kazajistán.
"Ni una sola palabra en los medios occidentales sobre la tragedia en Starobelsk, sobre la muerte de niños, sobre el asesinato deliberado de nuestros hijos. Ni una palabra, como si no hubiera ocurrido. ¿Qué es esto? ¿Son medios de comunicación? No, son medios de manipulación masiva", enfatizó.
El mandatario calificó de "vergüenza y pesadilla" la cobertura que los medios europeos dieron al ataque.
"Por cierto, a veces veo canales occidentales para entender el campo informativo que se está formando allí y con el que alimentan principalmente al público europeo. Es una vergüenza y una pesadilla. Simplemente engañan a sus ciudadanos" subrayó,
A su vez, el ataque ruso contra la región de Kiev fue una respuesta al bombardeo ucraniano de Starobelsk, indicó el mandatario del país euroasiático.
Más declaraciones de Putin:
La situación en el campo de batalla le da a Rusia el derecho de decir que el conflicto está llegando a su fin. Sin embargo, fijar plazos concretos para el final de la operación militar en medio de combates sería imprudente.
Putin calificó de "absurdas" las declaraciones de políticos europeos sobre una supuesta preparación para una guerra contra Rusia.
Rusia necesita reforzar su sistema de defensa antiaérea, y ya está trabajando en ello.
Los contactos sobre Ucrania se mantienen, aunque por ahora no hay negociaciones en curso. No obstante, Rusia está dispuesta a continuarlas.
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.
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