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Marcha para respaldar a Raúl Castro demuestra que "es un símbolo para el pueblo cubano", afirma un experto

Marcha para respaldar a Raúl Castro demuestra que "es un símbolo para el pueblo cubano", afirma un experto

Sputnik Mundo

La Tribuna Abierta Antiimperialista José Martí, ubicada en La Habana, Cuba, fue la sede para una manifestación, cuyo propósito fue el rechazo a la acusación... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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En el evento, Gerardo Hernández, héroe de la República, manifestó que la isla reafirma la decisión de defender la patria y la Revolución, al igual que su respaldo absoluto y firme al General de Ejército, "Raúl no es un acusado (...); es nuestro líder, un soldado de dignidad, un heredero de [José] Martí y Fidel [Castro]", expuso.Subrayó que "esa infame acusación [de EEUU] (…) solo se suma a los esfuerzos desesperados de la mafia de Miami para justificar el despiadado castigo colectivo contra el pueblo cubano y las amenazas de agresión armada".El también coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) aseguró que la mayor de las Antillas ratifica su compromiso con la paz y su firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, como lo hizo en 1996 frente a la violación de su espacio aéreo por las avionetas de Hermanos al Rescate.Sobre el tema, Hassan Pérez Casabona, investigador, profesor titular de la Universidad de La Habana y uno de los miles de asistentes al acto de respaldo, refirió a Sputnik que esa acusación resulta una calumnia e infamia sin ningún tipo de sustento legal y jurídico, y es violatoria de cualquier convención del derecho internacional.La relevancia de Raúl Castro para la islaDe acuerdo con Pérez Casabona, el General de Ejército es un estadista de proporciones extraordinarias, con capacidad y autoridad moral cimentada a lo largo de más de siete décadas de lucha en la arena internacional, no solamente en el plano cubano. Asimismo, es uno de los promotores centrales de que se proclamara en enero de 2014 a América Latina y el Caribe como zona de paz.Para el académico, el mundo conoce la esencia de la Revolución Cubana, de su liderazgo histórico, en particular, en estos momentos, del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. En este sentido, expresó que la ciudadanía demostró contundentemente ser un "pueblo de paz" y dispuesta a proteger y patria durante la concentración.Además, indicó que los ciudadanos de la nación caribeña han hecho mucho por la vida, justicia, salud y educación y, por tanto, "jamás constituirá una amenaza a la seguridad nacional de Washington ni de ninguna otra nación".En su opinión, "el ejemplo del legendario Ejército de Raúl se agiganta y se multiplica precisamente por la fuerza de las ideas y por la trayectoria ejemplar a lo largo de tantas décadas".Un interés ocultoPor su parte, Ernesto Limia Díaz, especialista en análisis de la información y licenciado en Derecho, puntualizó a este medio que la denuncia contra Castro tiene "un claro interés de revancha" que cobró mayor auge luego de que el 1 de mayo, el presidente Donald Trump le entregó a su secretario de Estado, Marco Rubio, los asuntos relacionados con Cuba.Recordó que ellos intentaron un diálogo mediante el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, "pensando que encontrarían fisuras y después mandaron a La Habana al director de la CIA, John Ratcliffe. Pienso que el objetivo principal de esa visita era medir el estado moral del Gobierno revolucionario"."En cualquier lugar del mundo, al director de la CIA lo reciben los presidentes. Lo tratan con una deferencia similar a la del mandatario estadounidense. Pensaron que lo recibiría Díaz-Canel y el presidente no lo recibió. Me imagino que supusieron que lo recibiría el ministro de Relaciones Exteriores, Tampoco lo hizo. Lo recibió un oficial de su mismo rango", agregó.Según Limia Díaz, Ratcliffe no pudo aquí "hacer ninguna de esas presiones ni chantajes que acostumbran. Y, por tanto, ¿qué venía después de eso? Un acto de venganza. Y ese acto de venganza era juzgar, es decir, iniciar una causa jurídica contra Raúl Castro (...)".Asimismo, expresó que Castro tiene un reconocimiento internacional extraordinario y "constituye un símbolo para el pueblo".Incremento de las tensionesPor último, Pavel Alemán, investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, afirmó a Sputnik que luego del ataque estadounidense contra Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, fue sopesada cuál sería la siguiente opción.En este sentido, Rubio intentó presionar para darle prioridad al tema Cuba, sin embargo, "encontró un competidor en Benjamín Netanyahu, con la cuestión iraní".Añadió que existe mayormente un rechazo en la sociedad estadounidense a otro conflicto y, en particular, con la isla, "hay varios representantes de la comunidad de inteligencia y académicos de prestigio en Estados Unidos, que comprenden perfectamente que el escenario cubano es diferente a Venezuela e Irán".El experto aludió a varios gobiernos estadounidenses que han generado tensiones y escalamiento del conflicto entre Washington y La Habana durante más de seis décadas. Consideró que Ronald Reagan (1981-1989) y George W. Bush (2001-2009) son los antecesores recientes más alineados con esta visión."Aunque también hay que recordar que hubo momentos muy tensos y casi prebélicos durante la Crisis de Octubre, en 1962, con J. F. Kennedy y en febrero de 1996, con la administración de Bill Clinton tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate", detalló.No obstante, actualmente, "la apuesta por el diálogo como vía de resolución de los conflictos entre ambos países es vista como un callejón sin salida y, como un esfuerzo diplomático inútil por Marco Rubio. Para él, el tema Cuba es presentado como una oportunidad única".

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