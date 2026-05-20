"Es una acusación espuria": canciller cubano critica los señalamientos contra Raúl Castro
21:30 GMT 20.05.2026 (actualizado: 21:43 GMT 20.05.2026)
© AP Photo / Richard DrewBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025
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El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, denostó la imputación realizada por el Gobierno de Estados Unidos contra el expresidente de la mayor de las Antillas.
"Esta acusación espuria se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada", resaltó en X.
De igual modo, el canciller insistió en que la población "reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista y, con la mayor fuerza y firmeza, su respaldo irrestricto e invariable al general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana".
Más temprano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comentó que los señalamientos son una "acción política, sin ningún basamento jurídico".
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