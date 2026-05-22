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"Por Cuba y por Raúl": cubanos salen a las calles en respaldo a su expresidente | Videos

"Por Cuba y por Raúl": cubanos salen a las calles en respaldo a su expresidente | Videos

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Miles de cubanos se congregaron para rechazar las acusaciones de la Administración Trump contra el expresidente Raúl Castro. Además, los ciudadanos condenan el... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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En la marcha participan representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las organizaciones de masas y los movimientos juveniles.El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.En un comunicado separado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que Castro y otros cinco funcionarios podrían enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua, si son declarados culpables de los cargos.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.

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