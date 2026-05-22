"Por Cuba y por Raúl": cubanos salen a las calles en respaldo a su expresidente | Videos
14:01 GMT 22.05.2026 (actualizado: 14:15 GMT 22.05.2026)
© REUTERS Norlys PerezMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, asiste a una manifestación gubernamental convocada por las autoridades del país para protestar contra las políticas estadounidenses hacia la isla, incluyendo la acusación contra el expresidente Raúl Castro, en La Habana, Cuba, el 22 de mayo de 2026
© REUTERS Norlys Perez
Síguenos en
Miles de cubanos se congregaron para rechazar las acusaciones de la Administración Trump contra el expresidente Raúl Castro. Además, los ciudadanos condenan el bloqueo económico estadounidense y reafirman su apoyo a la Revolución cubana.
"Por Cuba y por Raúl, estamos en la Tribuna Antimperialista", escribió en la red social X el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que asiste a la concentración.
🇨🇺🪧 "Por Cuba y por Raúl": cubanos salen a las calles en respaldo a su expresidente— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 22, 2026
Miles de cubanos se congregaron para rechazar las acusaciones de la Administración Trump contra el expresidente Raúl Castro. Además, los ciudadanos condenan el bloqueo económico estadounidense… pic.twitter.com/GIxG9vh5FP
En la marcha participan representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las organizaciones de masas y los movimientos juveniles.
El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.
En un comunicado separado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que Castro y otros cinco funcionarios podrían enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua, si son declarados culpables de los cargos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.