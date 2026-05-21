"La práctica oscura de EEUU": Cuba acusa al país norteamericano de utilizar el caso Castro como pretexto para una agresión militar
© AP Photo / Jacquelyn MartinCarlos Fernandez de Cossio, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba
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Cuba reaccionó con dureza a las nuevas acusaciones de EEUU contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, y varios exmilitares, calificándolas de injustas. El viceministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Carlos Fernández de Cossio, considera que esto podría servir de excusa para acciones militares por parte de Washington.
"Esta acusación [contra Raúl Castro] conlleva una amenaza adicional, puesto que se sabe de la práctica oscura de EEUU de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos", destacó el funcionario cubano durante una entrevista ofrecida al programa Mesa Redonda.
Fernández de Cossio también defendió las acciones de La Habana y señaló que, en el incidente de 1996, el Gobierno cubano actuó "en defensa de su soberanía" y de "la paz del pueblo de Cuba".
"[Cuba] ejerció con una gran demostración durante años de paciencia y de tolerancia, ejerció el derecho a proteger su espacio aéreo y la paz del pueblo de Cuba. Esa es la verdad histórica, esa es la verdad de los hechos. Cuba reclamó repetidas veces al Gobierno de EEUU que tomara acción y no lo hizo", recalcó.
El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó la presentación de cargos contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.
Agregó que los acusados encaran "delitos adicionales, incluyendo destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato".
Como declaró el propio Blanche, las acusaciones contra Raúl Castro se convirtieron en el primer caso de este tipo contra la máxima dirigencia de Cuba en casi 70 años.
Los cargos estarán relacionados con el incidente de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización de derechos humanos fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión. Sin embargo, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque se produjo en territorio neutral.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a superar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.
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