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"La práctica oscura de EEUU": Cuba acusa al país norteamericano de utilizar el caso Castro como pretexto para una agresión militar

"La práctica oscura de EEUU": Cuba acusa al país norteamericano de utilizar el caso Castro como pretexto para una agresión militar

Sputnik Mundo

Cuba reaccionó con dureza a las nuevas acusaciones de EEUU contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, y varios exmilitares, calificándolas de injustas. El... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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Fernández de Cossio también defendió las acciones de La Habana y señaló que, en el incidente de 1996, el Gobierno cubano actuó "en defensa de su soberanía" y de "la paz del pueblo de Cuba".El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó la presentación de cargos contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.Agregó que los acusados encaran "delitos adicionales, incluyendo destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato".Como declaró el propio Blanche, las acusaciones contra Raúl Castro se convirtieron en el primer caso de este tipo contra la máxima dirigencia de Cuba en casi 70 años.Los cargos estarán relacionados con el incidente de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización de derechos humanos fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión. Sin embargo, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque se produjo en territorio neutral.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a superar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.

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