Ministro del Interior cubano se reúne con director de la CIA en La Habana, confirman autoridades de la isla

"A partir de la solicitud presentada por el Gobierno de EEUU de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior. El encuentro tuvo lugar este 14 de mayo, en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual", expuso el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, en un comunicado.En este sentido, la Administración cubana resaltó "el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".
El Gobierno cubano anunció que el encuentro se realizó para dialogar sobre la presión económica, comercial y política de Washington en contra de la mayor de las Antillas.
"A partir de la solicitud presentada por el Gobierno de EEUU de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior. El encuentro tuvo lugar este 14 de mayo, en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual", expuso el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, en un comunicado.
En este sentido, la Administración cubana resaltó "el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".
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