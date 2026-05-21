Nicaragua condena señalamientos de EEUU contra Raúl Castro

Asimismo, condenaron rotundamente "el irrespeto que viola todos los principios y valores de las Naciones Unidas, y nos sumamos a la urgencia de hacer valer la decisión irrevocable de los pueblos del mundo, de vivir en seguridad, paz, consideración absoluta y buena voluntad, y particularmente, en los principios de la declaración que sostenemos de Nuestramérica caribeña como zona invariable de paz y desarrollo". El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó la presentación de cargos contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Ante ello, Díaz-Canel indicó que los señalamientos no cuentan con fundamento jurídico y tienen como objetivo justificar la agresión contra la isla.
El Gobierno nicaragüense se solidarizó con La Habana, en especial con el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, así como con el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, ante la imputación de Washington contra Castro.
"Con el respeto, la admiración y el cariño que caracteriza las relaciones históricas entre nuestros pueblos y revoluciones, expresamos a Raúl [Castro], comandante y general de Ejército, a Miguel [Díaz-Canel], presidente, y a toda la dirigencia del partido y el Gobierno y pueblo revolucionarios de Cuba, nuestra firme, congruente y consecuente hermandad y solidaridad", resaltaron los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en un comunicado.
Asimismo, condenaron rotundamente "el irrespeto que viola todos los principios y valores de las Naciones Unidas, y nos sumamos a la urgencia de hacer valer la decisión irrevocable de los pueblos del mundo, de vivir en seguridad, paz, consideración absoluta y buena voluntad, y particularmente, en los principios de la declaración que sostenemos de Nuestramérica caribeña como zona invariable de paz y desarrollo".
El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó la presentación de cargos contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.