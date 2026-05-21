https://noticiaslatam.lat/20260521/nicaragua-condena-senalamientos-de-eeuu-contra-raul-castro----1173554197.html

Nicaragua condena señalamientos de EEUU contra Raúl Castro

Nicaragua condena señalamientos de EEUU contra Raúl Castro

Sputnik Mundo

El Gobierno nicaragüense se solidarizó con La Habana, en especial con el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, así como con el... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T19:18+0000

2026-05-21T19:18+0000

2026-05-21T19:18+0000

américa latina

política

raúl castro

eeuu

nicaragua

la habana

daniel ortega

xiomara castro

cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165697590_51:222:1121:824_1920x0_80_0_0_02d7255d9684e0b8ddb2387415f90a18.jpg

Asimismo, condenaron rotundamente "el irrespeto que viola todos los principios y valores de las Naciones Unidas, y nos sumamos a la urgencia de hacer valer la decisión irrevocable de los pueblos del mundo, de vivir en seguridad, paz, consideración absoluta y buena voluntad, y particularmente, en los principios de la declaración que sostenemos de Nuestramérica caribeña como zona invariable de paz y desarrollo". El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó la presentación de cargos contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Ante ello, Díaz-Canel indicó que los señalamientos no cuentan con fundamento jurídico y tienen como objetivo justificar la agresión contra la isla.

https://noticiaslatam.lat/20260521/no-tiene-precedentes-el-kremlin-denuncia-el-bloqueo-estadounidense-a-cuba-1173552085.html

eeuu

nicaragua

la habana

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, raúl castro, eeuu, nicaragua, la habana, daniel ortega, xiomara castro, cuba