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Denuncia de EEUU contra Raúl Castro busca "tensar aún más las relaciones desde el punto de vista político y mediático"

Denuncia de EEUU contra Raúl Castro busca "tensar aún más las relaciones desde el punto de vista político y mediático"

Sputnik Mundo

El 20 de mayo, Washington acusó al líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, de presuntos delitos asociados al derribo de dos avionetas pertenecientes a... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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El presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, denunció que es una maniobra política sin fundamento jurídico, encaminada a justificar una eventual agresión militar contra el país antillano y alegó que la Casa Blanca miente y manipula los sucesos, ya que fue advertida en más de una decena de ocasiones sobre las violaciones del espacio aéreo por connotados terroristas.Para el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, esta acusación busca el incremento de una agresión reforzada contra el pueblo y culpó a EEUU de complicidad en acciones violentas contra la isla. Mientras tanto, el primer ministro, Manuel Marrero, aludió al respaldo social a Castro que "nace de profundos sentimientos de amor, respeto y admiración".Presión política y económicaDe acuerdo con el historiador Abel Aguilera, la denuncia contra Raúl Castro forma parte de la arquitectura de agresión política de Washington contra ejecutivos latinoamericanos que considera adversos. "Hace unos días también impusieron sanciones sobre dirigentes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que incluyeron el congelamiento de fondos y propiedades en el exterior. Eso resulta un gran absurdo. Más allá de lo simbólico y del ambiente hostil que generan ese tipo de estrategias, en la práctica no tienen ningún sentido", declara.Por tanto, en su criterio, esta penalización sobre el líder revolucionario de casi 95 años de edad tiene como propósito "tensar aún más las relaciones desde el punto de vista político y mediático". Aguilera recuerda que EEUU recientemente ha atacado embarcaciones en diferentes puntos de la geografía mundial y "nadie los sanciona por eso".En opinión del investigador, las relaciones internacionales sustentadas en las Naciones Unidas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, "están destruidas totalmente", ya que "EEUU no respeta el derecho internacional y, sin embargo, se cree con la potestad de enjuiciar a Cuba por un acto tan soberano como derribar avionetas violatorias de su espacio aéreo"."Me gustaría saber qué hubiese pasado si una avioneta cubana va hacia Washington y lanza propaganda comunista, a ver si la tumban o no. En este caso, hablamos de avionetas con una misión agresiva, procedentes de una organización terrorista donde estaban infiltrados varios agentes de la isla. Ahí estaba, por ejemplo, el héroe de la República y piloto René González", añade.Espectáculo políticoPor su parte, Luis René Fernández Tabío, profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, refiere a este medio que la acusación contra el general de Ejército, ya retirado y sin ningún cargo en el Partido o Gobierno, tiene como objetivo "hacer un show político"."Se trata de un espectáculo para alentar el voto del sector más reaccionario de los cubanoamericanos, en un momento donde hay una declinación y un debilitamiento importante del respaldo a los republicanos e, incluso, al propio presidente Donald Trump, algo muy preocupante para ellos de cara a las elecciones de medio término en noviembre", subraya.De igual manera, el académico menciona que las amenazas de intervención son constantes, con un incremento de las órdenes ejecutivas que, como parte de la guerra económica, pretenden asfixiar al pueblo y tienen hoy un efecto enorme. "Como consecuencia del cerco petrolero, desde marzo no recibimos combustible y la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda eléctrica".En este escenario de largos períodos de apagones, acontece la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, quien "repite la falsedad de que la situación actual no está relacionada con las medidas extremas aplicadas contra Cuba y la responsabilidad de la misma recae, según él, sobre el gobierno de la isla".El profesor acota que esto constituye un nuevo fundamento para una futura operación militar contra la mayor de las Antillas. "Tratan de crear un ambiente político y un acto de justicia supuestamente legal, cuando es todo lo contrario, porque ningún país del mundo aceptaría, ni por casualidad, que un avión de un vecino hostil vuele sobre su capital", precisa."Son cosas insólitas asociadas al carácter imperialista de ese territorio que pretende imponer su voluntad, hegemonía, dominación y explotación. No vendrán a traer la libertad, sino a imponer autoridad, subordinación y el establecimiento de un mando que sirva a sus intereses. Esa es la cuestión, todo lo demás es discurso, mentiras y patrañas", concluye.Colapso económico y social de CubaPor último, el profesor universitario Fabio Fernández refiere a Sputnik que la agresividad estadounidense sobre Cuba experimenta un aumento en las últimas semanas y, si bien aparecen vías que parecieran aliviar esa tirantez "de repente esa rebaja del tono uno siente que no avanza por la línea esperada".El doctor en Ciencias Históricas detalla que todo esto forma parte de un esquema de máxima presión, donde Washington busca colocar a la parte cubana en una situación de debilidad que "la obligue a ceder, rendirse, aceptar y asumir determinadas concesiones. Esta política tiene una proyección criminal y nos coloca en una situación de asfixia"."Buscan paralizar la vida del país, el colapso mediante el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos y que la gente, agobiada por su difícil realidad, se levante contra el gobierno. Esta estrategia tiene antecedentes en la configuración de la guerra económica estadounidense contra la isla, pero ahora adquiere una dimensión especial (...)", dice.Para el experto, frente a una posible incursión militar "no se debe subestimar la preparación combativa de las fuerzas armadas cubanas y la disposición de decenas de miles de luchar en defensa de su soberanía (...)".

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