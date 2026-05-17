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¿Por qué las bajas tasas de natalidad se extienden alrededor del mundo?

¿Por qué las bajas tasas de natalidad se extienden alrededor del mundo?

Sputnik Mundo

La disminución de la natalidad se acelera en gran parte del mundo y comienza a generar preocupación entre economistas, Gobiernos y organismos internacionales... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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Actualmente, más de dos tercios de los 195 países del mundo registran tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, necesario para mantener estable la población sin depender de la inmigración. En 66 países, el promedio de hijos por mujer se acerca más a uno que a dos, mientras que en algunos casos el escenario más frecuente es que las mujeres no tengan hijos. El ritmo del descenso ha superado incluso las previsiones internacionales. En Corea del Sur, por ejemplo, las proyecciones de la ONU para 2023 sobrestimaron los nacimientos en cerca de 50%.La caída de la natalidad ya no afecta únicamente a países ricos. Economías emergentes y naciones de ingresos medios también registran fuertes descensos demográficos. En 2023, países como México, Brasil, Irán y Sri Lanka reportaron tasas de fecundidad inferiores a las de Estados Unidos.Especialistas advierten que el envejecimiento poblacional reduce la fuerza laboral, desacelera la productividad y aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones y salud pública.Según investigaciones citadas por Financial Times, la mayoría de los jóvenes todavía desea tener alrededor de dos hijos, incluso en países con las tasas de natalidad más bajas del mundo. Sin embargo, existe una creciente "brecha de fertilidad" entre los deseos y la realidad, relacionada con dificultades económicas, cambios culturales y nuevas dinámicas sociales.De acuerdo con el medio, el problema actual ya no es únicamente que las parejas tengan menos hijos, sino que cada vez existen menos parejas estables. Diversos estudios muestran que el descenso de la formación de familias es especialmente pronunciado entre personas con menores ingresos y menor nivel educativo, mientras que sectores con educación universitaria mantienen mayores niveles de estabilidad familiar.La vivienda también aparece como uno de los principales obstáculos. En varios países desarrollados, el aumento del costo inmobiliario y la permanencia prolongada de jóvenes adultos en casa de sus padres retrasan la formación de familias.No obstante, investigadores consideran que las explicaciones puramente económicas ya no son suficientes para comprender la magnitud y velocidad del fenómeno.Nuevas investigaciones apuntan al impacto de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la digitalización de la vida cotidiana como factores determinantes en la caída reciente de la natalidad.Según la publicación, las tasas de natalidad comenzaron a desplomarse en distintos países poco después de la adopción masiva de teléfonos inteligentes y redes móviles de alta velocidad.Los estudios indican que el uso intensivo de dispositivos digitales redujo las interacciones sociales presenciales, incrementó la soledad y dificultó la formación de relaciones estables entre jóvenes adultos.Expertos también advierten que las redes sociales modifican las expectativas sobre las relaciones personales, amplifican tensiones culturales y profundizan divisiones ideológicas entre hombres y mujeres jóvenes.Ante este escenario, investigadores sostienen que revertir el declive demográfico requerirá no solo incentivos económicos y políticas de vivienda, sino también cambios culturales y una revisión profunda de los hábitos digitales, en medio de crecientes preocupaciones sobre aislamiento social, bienestar emocional y el futuro de las nuevas generaciones.

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