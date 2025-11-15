https://noticiaslatam.lat/20251115/el-70-de-los-estadounidenses-dice-que-criar-hijos-es-demasiado-caro-segun-encuesta--1168484680.html

El 70% de los estadounidenses dice que criar hijos es demasiado caro, según encuesta

15.11.2025

Siete de cada 10 estadounidenses consideran que criar hijos es demasiado caro, de acuerdo con la encuesta anual de The America Family Survey, citada por The Washington Post. El estudio, elaborado por el Instituto Wheatley, el Centro para el Estudio de las Elecciones y la Democracia de la Universidad Brigham Young y el periódico Deseret News, muestra que las finanzas se han convertido en el principal factor al decidir el tamaño de la familia.Los resultados señalan además un aumento de 13% respecto al año pasado en la percepción sobre el alto costo de criar hijos, un cambio que por primera vez en 11 años coloca al dinero como la razón más citada para limitar o planear limitar el número de hijos.Este sondeo subraya cómo los desafíos económicos influyen en cuándo y cuántos hijos deciden tener los estadounidenses, en un contexto donde la tasa de natalidad se situó en 1,6 hijos por mujer en 2024. La encuesta reunió a 3.000 participantes entre el 6 y el 18 de agosto.Susan Brown, directora del Centro de Investigación Familiar y Demográfica de la Universidad Estatal de Bowling Green, calificó como especialmente notable el consenso: "Que el 70% de los estadounidenses se pongan de acuerdo en algo ya nos dice algo".El impacto económico ha sido particularmente visible este año, marcado por el aumento en los precios de alimentos y electricidad, despidos en empresas estadounidenses y crecientes preocupaciones por la vivienda. Algunas iniciativas buscan aliviar esa presión: Nuevo México implementa el primer programa piloto del país con cuidado infantil gratuito sin importar ingresos, mientras que el presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de hipotecas a 50 años.Al profundizar en los motivos para limitar el número de hijos, el 43% de los encuestados mencionó la 'falta de dinero' como principal razón, seguida de un 41% que afirmó que ninguno de los factores propuestos —incluidos la 'inestabilidad en la relación', la 'falta de apoyo familiar' y el 'conflicto con las metas profesionales'— influyó. También se registraron menciones frecuentes a la falta de deseo personal o a la ausencia de una pareja de apoyo. Aunque la tasa de natalidad viene descendiendo desde hace años y alcanzó un mínimo histórico en 2023, los investigadores advierten que incluso con nuevas políticas públicas, un repunte significativo no es seguro.

