Los nacimientos en México caen a su nivel más bajo desde 2020

Los nacimientos en México caen a su nivel más bajo desde 2020

México registró 1.672.277 nacimientos en 2024, es decir, 8,16% menos que el año anterior, lo cual significa que es la cifra más baja desde el año 2020, de... 27.09.2025, Sputnik Mundo

Según el informe, el país latinoamericano tuvo un promedio de 4,5 nacimientos menos por cada 1.000 mujeres en comparación con el año anterior.El año pasado se confirmó una tendencia a la baja en los nacimientos, sostenida en la última década, según la información de las Oficialías del Registro Civil.En 2024 se registró la menor cantidad de nacimientos, tras el descenso en 2020 durante la pandemia de COVID-19, cuando el promedio fue de 47,9 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años, comparado con el promedio de 60,3 partos en 2019.Los registros anuales del informe muestran una tendencia a la baja desde 2015, cuando el promedio por cada 1.000 mujeres en edad fértil fue de 70,1 nacimientos, y el total de 2,3 millones.El estado de Chiapas (sureste), el más empobrecido del país, fronterizo con Guatemala, reportó el mayor promedio de nacimientos, con 39 partos más que la media nacional.Las tasas más bajas se presentaron en la Ciudad de México, con 32,8; Yucatán, en la península homónima del sureste del país, con 38,1; e Hidalgo, que colinda con la capital, con 38,3, en esa misma proporción.

