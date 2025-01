https://noticiaslatam.lat/20250130/las-tasas-de-natalidad-en-el-mundo-siguen-a-la-baja-pese-a-incentivos-gubernamentales--1160848419.html

Las tasas de natalidad en el mundo siguen a la baja pese a incentivos gubernamentales

30.01.2025

Los gobiernos siguen buscando opciones para contrarrestar la crisis económica que se avecina debido al aumento de la población de edad avanzada y la disminución del número de trabajadores, subrayó el diario. La migración y el retraso en la edad de jubilación han resultado políticamente inaceptables.El gobernador del Banco Central de Finlandia, Olli Rehn, consideró para el medio que el envejecimiento de la población está planteando múltiples retos a Europa. Los políticos finlandeses reconocieron su derrota sobre un programa con beneficios monetarios para aumentar la población en el segundo municipio más pequeño del país nórdico.El Financial Times subrayó que el descenso en la natalidad "es un problema peculiarmente universal". Dos tercios de la población mundial viven actualmente en países donde el ritmo de natalidad es demasiado bajo para reemplazar a los habitantes. Analistas de la calificadora S&P, citados por el medio británico, estimaron que los déficits fiscales se dispararán en 2060, pasando de una media mundial actual del 2,4% del PIB al 9,1%. Es decir, la deuda pública neta mundial casi se triplicaría si no se implementan las medidas políticas requeridas.Un informe de la consultora McKinsey señaló que muchas de las economías más ricas del mundo, como el Reino Unido, Estados Unidos y Japón, necesitarán duplicar el crecimiento de la productividad para "mantener las mejoras históricas en los niveles de vida en medio de fuertes caídas en sus tasas de natalidad".El director del McKinsey Global Institute, Chris Bradley, advirtió que, si no se toman medidas, "los jóvenes heredarán un menor crecimiento económico y asumirán el costo de más jubilados, mientras que el tradicional flujo de riqueza entre generaciones se erosiona".

