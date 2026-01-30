https://noticiaslatam.lat/20260130/argentina-tiene-una-fuerte-baja-en-la-tasa-de-natalidad-que-puede-esperar-hacia-2030-1170865054.html

Argentina tiene una fuerte baja en la tasa de natalidad: ¿qué puede esperar hacia 2030?

Argentina tiene una fuerte baja en la tasa de natalidad: ¿qué puede esperar hacia 2030?

Sputnik Mundo

Argentina vive una caída histórica en su tasa de natalidad que ya impacta en el sistema educativo, con una fuerte reducción de la matrícula y cambios... 30.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-30T06:36+0000

2026-01-30T06:36+0000

2026-01-30T06:50+0000

américa latina

sociedad

argentina

santa fe (argentina)

tierra del fuego

banco mundial

tasa de natalidad

educación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1d/1164926060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b5d5d6c4645ad6fc4d527f072dac46e.jpg

De acuerdo con estimaciones oficiales y un informe de la organización Argentinos por la Educación, para 2030 habrá alrededor de 1,2 millones de alumnos menos que en 2023 en todos los niveles educativos del país sudamericano, lo que implicará una reducción significativa en la matrícula escolar.El estudio, titulado Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, anticipa que el promedio nacional podría descender a apenas 12 estudiantes por docente, frente a los 16 actuales, como resultado del menor número de nacimientos registrados en los últimos años.Las proyecciones, basadas en datos de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación, indican que el nivel primario será uno de los más afectados, con una caída estimada de 27% en su matrícula en los próximos cuatro años.En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires perdería más de 510.000 estudiantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe registrarían caídas de 92.540 y 87.770 alumnos, respectivamente. En términos relativos, las mayores contracciones se darían en Tierra del Fuego, Santa Cruz y la capital del país.Si se mantiene constante la cantidad de cargos docentes, algunas jurisdicciones pasarían a tener entre siete y ocho estudiantes por maestro, mientras que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza conservarían los ratios más elevados, en un rango de 13 a 15 alumnos por docente.Las aulas con más de 25 estudiantes prácticamente desaparecerían hacia 2030, mientras que crecería de manera significativa la proporción de secciones con menos de 20 en todo el país.Martín De Simone, coautor del informe y especialista del Banco Mundial, afirmó ante el medio local que, sin aumentar el gasto total, sería posible destinar más recursos por alumno y mejorar los niveles de aprendizaje si se aplican políticas basadas en evidencia.No obstante, advirtió que existe el riesgo de que la inercia institucional impida aprovechar esta oportunidad, lo que podría derivar en un uso ineficiente de los recursos disponibles dentro del sistema educativo.Finalmente, el estudio estima que para 2030 será necesario reducir más de 50.000 cursos y reasignar unos 71.000 cargos docentes, lo que equivale a recursos cercanos al 15% del presupuesto educativo vigente, en un contexto que exigirá redefinir la estructura escolar frente a una población estudiantil en retroceso.

https://noticiaslatam.lat/20250504/por-que-latinoamerica-y-el-caribe-tienen-una-baja-tasa-de-fecundidad-1162341883.html

argentina

santa fe (argentina)

tierra del fuego

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, argentina, santa fe (argentina), tierra del fuego, banco mundial, tasa de natalidad, educación