Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260130/argentina-tiene-una-fuerte-baja-en-la-tasa-de-natalidad-que-puede-esperar-hacia-2030-1170865054.html
Argentina tiene una fuerte baja en la tasa de natalidad: ¿qué puede esperar hacia 2030?
Argentina tiene una fuerte baja en la tasa de natalidad: ¿qué puede esperar hacia 2030?
Sputnik Mundo
Argentina vive una caída histórica en su tasa de natalidad que ya impacta en el sistema educativo, con una fuerte reducción de la matrícula y cambios... 30.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-30T06:36+0000
2026-01-30T06:50+0000
américa latina
sociedad
argentina
santa fe (argentina)
tierra del fuego
banco mundial
tasa de natalidad
educación
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1d/1164926060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b5d5d6c4645ad6fc4d527f072dac46e.jpg
De acuerdo con estimaciones oficiales y un informe de la organización Argentinos por la Educación, para 2030 habrá alrededor de 1,2 millones de alumnos menos que en 2023 en todos los niveles educativos del país sudamericano, lo que implicará una reducción significativa en la matrícula escolar.El estudio, titulado Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, anticipa que el promedio nacional podría descender a apenas 12 estudiantes por docente, frente a los 16 actuales, como resultado del menor número de nacimientos registrados en los últimos años.Las proyecciones, basadas en datos de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación, indican que el nivel primario será uno de los más afectados, con una caída estimada de 27% en su matrícula en los próximos cuatro años.En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires perdería más de 510.000 estudiantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe registrarían caídas de 92.540 y 87.770 alumnos, respectivamente. En términos relativos, las mayores contracciones se darían en Tierra del Fuego, Santa Cruz y la capital del país.Si se mantiene constante la cantidad de cargos docentes, algunas jurisdicciones pasarían a tener entre siete y ocho estudiantes por maestro, mientras que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza conservarían los ratios más elevados, en un rango de 13 a 15 alumnos por docente.Las aulas con más de 25 estudiantes prácticamente desaparecerían hacia 2030, mientras que crecería de manera significativa la proporción de secciones con menos de 20 en todo el país.Martín De Simone, coautor del informe y especialista del Banco Mundial, afirmó ante el medio local que, sin aumentar el gasto total, sería posible destinar más recursos por alumno y mejorar los niveles de aprendizaje si se aplican políticas basadas en evidencia.No obstante, advirtió que existe el riesgo de que la inercia institucional impida aprovechar esta oportunidad, lo que podría derivar en un uso ineficiente de los recursos disponibles dentro del sistema educativo.Finalmente, el estudio estima que para 2030 será necesario reducir más de 50.000 cursos y reasignar unos 71.000 cargos docentes, lo que equivale a recursos cercanos al 15% del presupuesto educativo vigente, en un contexto que exigirá redefinir la estructura escolar frente a una población estudiantil en retroceso.
https://noticiaslatam.lat/20250504/por-que-latinoamerica-y-el-caribe-tienen-una-baja-tasa-de-fecundidad-1162341883.html
argentina
santa fe (argentina)
tierra del fuego
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1d/1164926060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb228b1210fd91c7eefa17eb9611ed3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, argentina, santa fe (argentina), tierra del fuego, banco mundial, tasa de natalidad, educación
sociedad, argentina, santa fe (argentina), tierra del fuego, banco mundial, tasa de natalidad, educación

Argentina tiene una fuerte baja en la tasa de natalidad: ¿qué puede esperar hacia 2030?

06:36 GMT 30.01.2026 (actualizado: 06:50 GMT 30.01.2026)
© AP Photo / Jae C. HongUna mujer toma a su bebé recién nacido (imagen ilustrativa)
Una mujer toma a su bebé recién nacido (imagen ilustrativa) - Sputnik Mundo, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Síguenos en
Argentina vive una caída histórica en su tasa de natalidad que ya impacta en el sistema educativo, con una fuerte reducción de la matrícula y cambios estructurales en aulas y planteles docentes hacia 2030, reportó el diario 'Clarín'.
De acuerdo con estimaciones oficiales y un informe de la organización Argentinos por la Educación, para 2030 habrá alrededor de 1,2 millones de alumnos menos que en 2023 en todos los niveles educativos del país sudamericano, lo que implicará una reducción significativa en la matrícula escolar.
El estudio, titulado Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, anticipa que el promedio nacional podría descender a apenas 12 estudiantes por docente, frente a los 16 actuales, como resultado del menor número de nacimientos registrados en los últimos años.
Las proyecciones, basadas en datos de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación, indican que el nivel primario será uno de los más afectados, con una caída estimada de 27% en su matrícula en los próximos cuatro años.
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires perdería más de 510.000 estudiantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe registrarían caídas de 92.540 y 87.770 alumnos, respectivamente. En términos relativos, las mayores contracciones se darían en Tierra del Fuego, Santa Cruz y la capital del país.
La tasa de natalidad va en descenso a nivel mundial. - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2025
América Latina
¿Por qué Latinoamérica y el Caribe tienen una baja tasa de fecundidad?
4 de mayo 2025, 07:11 GMT
Si se mantiene constante la cantidad de cargos docentes, algunas jurisdicciones pasarían a tener entre siete y ocho estudiantes por maestro, mientras que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza conservarían los ratios más elevados, en un rango de 13 a 15 alumnos por docente.
Las aulas con más de 25 estudiantes prácticamente desaparecerían hacia 2030, mientras que crecería de manera significativa la proporción de secciones con menos de 20 en todo el país.
Martín De Simone, coautor del informe y especialista del Banco Mundial, afirmó ante el medio local que, sin aumentar el gasto total, sería posible destinar más recursos por alumno y mejorar los niveles de aprendizaje si se aplican políticas basadas en evidencia.
No obstante, advirtió que existe el riesgo de que la inercia institucional impida aprovechar esta oportunidad, lo que podría derivar en un uso ineficiente de los recursos disponibles dentro del sistema educativo.
Finalmente, el estudio estima que para 2030 será necesario reducir más de 50.000 cursos y reasignar unos 71.000 cargos docentes, lo que equivale a recursos cercanos al 15% del presupuesto educativo vigente, en un contexto que exigirá redefinir la estructura escolar frente a una población estudiantil en retroceso.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала