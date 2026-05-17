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Pese a que más mexicanos usan el internet, "aún está lejos la cobertura universal", dice analista

Pese a que más mexicanos usan el internet, "aún está lejos la cobertura universal", dice analista

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Menos de 40 años después de la primera conexión a internet, ocho de 10 mexicanos utilizan la red. Sin embargo, persisten brechas por edad, región y acceso a... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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El 20 de julio de 1989, desde el Instituto de Astronomía de la UNAM, México se conectó por primera vez a internet. Sin embargo, a pesar de que se trataba de un día histórico, fueron muy pocas las personas que se enteraron del suceso, según cuenta la doctora en astronomía Gloria Koenigsberger, pionera de la red en el país latinoamericano, en una charla con la máxima casa de estudios.Casi 37 años después, la relación de los mexicanos con la red es abismalmente diferente, tal como da cuenta una serie de datos sobre el uso de este servicio en México divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Mundial de Internet, que se conmemora el 17 de mayo.Según muestra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), la población de seis años o más que utiliza este servicio aumentó 25,7 puntos porcentuales en una década, al pasar de 57,4% en 2015 a 83,1% en 2024.Lo anterior quiere decir que 100,2 millones de mexicanas y mexicanos se conectan a la red de internet, ya sea desde un celular inteligente (97,2%), una televisión inteligente o algún dispositivo conectado a esta (43,6%), o una computadora portátil (24,6%). También lo hacen desde una tableta (10,4%), una consola de videojuegos (8,1%) u otros equipos (0,1%).Una cifra significativaEn opinión de Rubén Darío Vázquez Romero, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, se trata de un dato muy importante, puesto que, "prácticamente, de cada 10 mexicanos que habitan en este país, ocho tienen acceso a internet".En cuanto al celular inteligente como la principal vía de conexión a internet, el experto remarcó que esta tendencia va de la mano con el auge del crecimiento de la red, impulsado por la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013."Cuando se hizo la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2013, se le pusieron ciertas trabas, en aquel entonces, a América Móvil y, a partir de eso, empieza a crecer la competencia", narra Vázquez Romero."Eso hizo que, durante mucho tiempo, el índice de precios de telecomunicaciones creciera por debajo de la inflación. (...) Entonces, durante muchos años vimos que, por ejemplo, pagábamos 200 o 300 pesos en una recarga o un plan de pago de un teléfono celular y cada vez teníamos más datos y nos daban más servicios", continúa.Se prioriza el uso lúdico El especialista en telecomunicaciones explica que, básicamente, las personas se están conectando con banda ancha móvil, lo que también define la experiencia que tenemos con el internet.Dicho de otro modo: las personas se conectan a la red para utilizar aplicaciones de mensajería instantánea, ver videos y acceder a redes sociales. Mientras que, en las pantallas, que constituyen el segundo medio principal, las personas suelen ver programas y series."Sin embargo, sí que hay teléfonos inteligentes que nos permiten el acceso a la red y que cada vez son más accesibles y de ahí la forma en la que han estado creciendo", añade.20 millones no usan la redPese a estos datos, la inclusión digital enfrenta ciertos retos. Tal como muestra la Endutih, en el país latinoamericano existen 20 millones de personas (16% de la población) que no utilizan internet. Entre las principales razones destaca que no saben cómo hacerlo (56,1%), no están interesados o no lo necesitan (16,5%), así como la falta de recursos económicos (10,8%).Al respecto, Vázquez Romero argumenta que este dato tiene que ver con una cuestión metodológica: "Se considera el acceso a internet a partir de los seis años, no porque niños más pequeños no tengan acceso, sino porque no sabrían utilizarlo correctamente, es decir, todavía no aprenden a leer".En ese sentido, sigue el experto, la metodología de la encuesta parte de que un adulto puede teclear una dirección o escribir un criterio de búsqueda en algún motor, por lo que se puede considerar un usuario de internet.Así, el grupo etario que menos utiliza este servicio corresponde al de las personas de 60 años y más. A decir del experto, esto se debe principalmente por sus hábitos y aspectos como la forma en la que consumen noticias, lo que suelen hacer ya sea en el periódico o en la televisión, además de la radio.El acceso no es parejoPor otro lado, el experto detalla que, a pesar de que poco más del 83% de la población tiene acceso a internet, eso no significa que el acceso sea equitativo. "Es decir, no es que todas las personas en todos los estados tengan acceso a internet, en realidad sí se concentra en ciertas zonas", observa.En contraste, señala el especialista, en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, al sur del país, el nivel de conexión llega al 65 o 70%. Por consiguiente, dice, "la diferencia es enorme", lo que urge al Estado a impulsar políticas públicas, como la construcción de puntos de acceso gratuitos.A su vez, refiere el experto, que la iniciativa privada construya más puntos de acceso, "sobre todo el de la última milla, que es uno de los puntos más complicados, que sí hay una red de fibra óptica por todo el país, pero no hay bajadas, no está la última milla y eso es súper importante"."Dar acceso a proyectos no necesariamente privados, que den acceso a ciertas comunidades marginadas, porque hay algunas comunidades que no le interesan a la iniciativa privada, porque están muy lejos, porque no hay servicios, porque hay que construir muchísima infraestructura para llegar hasta ellos", finaliza.

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