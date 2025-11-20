Guatemala registra la tasa de nacimientos más baja en una década, refieren autoridades

En 2024 se contabilizaron 299.256 nacimientos, muy por debajo de los 386.195 presentados en 2014, lo que refleja una reducción acumulada del 22,5 % en una década.El INE también reporta que la tasa bruta de natalidad pasó de 25,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2014, a 17,8 en 2024, confirmando una transición demográfica marcada por menor fecundidad y cambios en las dinámicas familiares.La migración masiva, especialmente hacia Estados Unidos, también influye: solo en 2023, más de 230.000 guatemaltecos fueron detenidos en la frontera estadounidense, muchos en edad reproductiva.Este descenso abre un desafío estructural para el país latinoamericano: de mantenerse la tendencia, Guatemala vería una reducción progresiva de su población joven, afectando la disponibilidad futura de mano de obra.Especialistas advierten para el medio Prensa Libre que la caída de nacimientos ya empieza a reflejarse en una menor demanda escolar, lo que anticipa cambios profundos en la distribución interna de la población.En ese sentido, organismos internacionales recomiendan reforzar la cobertura educativa, ampliar la planificación familiar y mejorar las políticas migratorias internas, para preparar a la nación ante una tendencia que, de no revertirse, transformará por completo su pirámide poblacional.
Guatemala registra la mayor caída de nacimientos en 10 años, con una disminución del 12,67 % solo entre 2023 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2024 se contabilizaron 299.256 nacimientos, muy por debajo de los 386.195 presentados en 2014, lo que refleja una reducción acumulada del 22,5 % en una década.
El INE también reporta que la tasa bruta de natalidad pasó de 25,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2014, a 17,8 en 2024, confirmando una transición demográfica marcada por menor fecundidad y cambios en las dinámicas familiares.
La migración masiva, especialmente hacia Estados Unidos, también influye: solo en 2023, más de 230.000 guatemaltecos fueron detenidos en la frontera estadounidense, muchos en edad reproductiva.
Este descenso abre un desafío estructural para el país latinoamericano: de mantenerse la tendencia, Guatemala vería una reducción progresiva de su población joven, afectando la disponibilidad futura de mano de obra.
Especialistas advierten para el medio Prensa Libre que la caída de nacimientos ya empieza a reflejarse en una menor demanda escolar, lo que anticipa cambios profundos en la distribución interna de la población.
Rubén Darío Narciso, analista de Unicef, alertó que el país debe actuar antes de que el impacto sea irreversible. "La ventana demográfica aún está abierta, pero si no se invierte en educación, salud y protección social, Guatemala enfrentará un envejecimiento acelerado sin las bases económicas para sostenerlo", afirmó.
En ese sentido, organismos internacionales recomiendan reforzar la cobertura educativa, ampliar la planificación familiar y mejorar las políticas migratorias internas, para preparar a la nación ante una tendencia que, de no revertirse, transformará por completo su pirámide poblacional.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).