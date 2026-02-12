https://noticiaslatam.lat/20260212/peru-cuenta-con-un-potencial-geopolitico-que-atrae-el-interes-de-washington-1171295095.html

Perú cuenta con un "potencial geopolítico" que atrae el interés de Washington

Perú cuenta con un "potencial geopolítico" que atrae el interés de Washington

12.02.2026

Varios gestos adoptados por el Gobierno de EEUU dejan en evidencia el creciente interés de Washington por asegurarse el alineamiento de Perú, el segundo país que más inversión china recibe en América Latina y sede del megapuerto de Chancay, que busca concentrar la mayor parte del comercio sudamericano con el gigante asiático.A comienzos de febrero, el Gobierno de Donald Trump confirmó la designación de Bernie Navarro como nuevo embajador estadounidense en Lima, luego de que la sede diplomática se mantuviera sin un titular durante cerca de nueve meses. En su presentación, Navarro aseguró que su designación como "embajador político" en lugar de uno de carrera diplomática era un reflejo de "la importancia de la relación con el Perú".Si bien llegó al país con un perfil empresarial y centrado en los negocios, Navarro prontamente adoptó un claro posicionamiento político. Además de almorzar hamburguesas con el presidente de Perú, José Jerí ha dedicado varias de sus publicaciones en redes sociales a cuestionar la operación del puerto de Chancay y la presunta pesca ilegal de barcos chinos en aguas peruanas.La gestión de Navarro también ha apuntado, desde su llegada, a preparar una posible visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para este 2026 en celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre los países. Unos días antes, a mediados de enero, el propio Trump había firmado un memorando que designa a Perú como "aliado principal no OTAN", una categoría que facilitaría la participación de dicha nación en operaciones militares conjuntas.Tampoco fue el único guiño estadounidense en cuestiones de seguridad, ya que el Pentágono había anunciado en enero una inversión de 1.500 millones de dólares para modernizar la Base Naval del Callao, una de las instalaciones más importantes para la Marina de Guerra del Perú y ubicada a menos de 80 kilómetros de Chancay.En paralelo, EEUU sigue ofreciendo a Perú la entrega de 24 aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, buscando que la autoridad militar peruana descarte las ofertas de aviones Gripen suecos o Rafale franceses.La preocupación de WashingtonTambién consultado por este medio, el analista político peruano José Carlos Requena dijo que la instalación del puerto de Chancay, a finales de 2024, acrecentó la preocupación de la Casa Blanca por la relevancia que China tiene como socio clave para Perú.En ese sentido, señaló que los pasos que está dando EEUU hacia el país sudamericano son "coherentes con la Estrategia de Seguridad Nacional" marcada por Washington y que tiene a la defensa del hemisferio occidental frente a la amenaza que para la Casa Blanca representa Pekín.Manco, en tanto, explicó que Perú tiene un "potencial geopolítico" particular, en gran parte debido a su ubicación geográfica sobre el Océano Pacífico y como parte de una suerte de eje en el que EEUU ha venido avanzando con relaciones más estrechas con Ecuador, Chile o incluso Colombia, siempre con la intención explícita de intentar limitar la influencia china en Sudamérica.En ese sentido, Manco afirmó que tanto la designación de Perú como "aliado extra OTAN" como el creciente interés estadounidense de participar en la modernización de las Fuerzas Armadas peruanas buscan asegurar el alineamiento de Perú y los demás países del Pacífico a una "doctrina OTAN".Esto es particularmente notorio en el caso de Perú, que supo ser uno de los países sudamericanos con mayor presencia de armamento soviético y ruso. Los nuevos acercamientos estadounidenses apuntarían, entonces, a que tanto la Fuerza Aérea como el Ejército y la Marina de Guerra de Perú adopten plenamente estándares OTAN en sus equipamientos estratégicos.¿Intereses electorales?El acercamiento estadounidense coincide con la presencia en la Casa de Pizarro de José Jerí, un mandatario que accedió a la Presidencia en octubre de 2025 como consecuencia de la destitución de su predecesora, Dina Boluarte (2022-2025). A pesar de querer marcar un perfil comprometido con las políticas de seguridad, Jerí parece no escapar a la inestabilidad política y ya enfrenta posibles mociones de censura en su contra, a tan solo dos meses de las próximas elecciones nacionales.Para Requena, el posicionamiento de Jerí en las tensiones entre China y EEUU "todavía es incierto", incluso aunque tenga como canciller a Hugo de Zela, un "diplomático muy experimentado" que ha intentado mantener la tradición peruana de preservar cierto equilibrio entre las potencias.Ese equilibrio podría terminar de quebrarse en la medida en que avance el proceso electoral, que tendrá elecciones el 12 de abril y segunda vuelta electoral el 7 de junio, y que culminará con la elección de un nuevo Gobierno que inicie sus funciones el 28 de julio.En opinión de Manco, una victoria electoral de algunos de los candidatos más conservadores como Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular) facilitaría que "el alineamiento con EEUU sea cada vez mayor" y se asemeje a las relaciones que Trump mantiene con otros líderes de la región como el argentino Javier Milei.Manco consideró que, si eso ocurre, es posible que una intervención directa del presidente estadounidense pueda torcer la balanza hacia alguno de los candidatos, en un escenario de alta fragmentación y con un récord de 34 candidaturas. En ese sentido, sostuvo que "mucha gente vive alineada a lo que dice EEUU y eso podría afectar al electorado"."EEUU ha tenido influencia o ha tenido voz en todos los procesos electorales que hemos tenido últimamente y no creo que Perú sea la excepción", coincidió Requena, para quien Washington podría ensayar nuevos gestos de apoyo a algún candidato específicamente antes de la segunda vuelta y una vez haya asumido el nuevo Gobierno peruano.

