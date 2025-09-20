https://noticiaslatam.lat/20250920/oferta-de-f-16-de-eeuu-a-peru-se-enmarca-en-la-competencia-geopolitica-de-potencias-en-la-region-1166679900.html

Oferta de F-16 de EEUU a Perú "se enmarca en la competencia geopolítica" de potencias en la región, dice experto

Desde que el Gobierno peruano aprobó, en octubre de 2024, destinar unos 3.500 millones de dólares de su presupuesto para adquirir 24 nuevos aviones caza, el país sudamericano se ha debatido entre posibles ofertas: los F-16 de EEUU, los Saab 39 Gripen de Suecia y los Dassault Rafale franceses.Si bien el Gobierno peruano todavía no anunció una decisión —que originalmente se haría pública a mediados de 2025—, EEUU se muestra dispuesto a aprovechar la oportunidad de colocar a uno de sus aviones más emblemáticos en otro país sudamericano, luego de la reciente venta a las Fuerzas Armadas de Argentina. El Departamento de Estado del país norteamericano aprobó, el 15 de septiembre, "la posible venta militar al extranjero al Gobierno de Perú de aviones F-16 y los elementos de logística y apoyo relacionados" por un costo total de 3.420 millones de dólares.De acuerdo con el reporte oficial estadounidense, la transacción incluiría la venta de 12 aviones F-16 Block 70, sus respectivos motores y repuestos, radares y sistemas de navegación. La oferta también contempla 12 misiles aire-aire de mediano alcance AIM-120 C-8, 12 misiles AIM-9 Block II Sidewinder y 52 lanzamisiles LAU-129, entre otros elementos."Lo más importante es la dimensión geopolítica"Juan Carlos Liendo, coronel retirado y analista peruano en temas de defensa y seguridad, explicó para Sputnik que, aunque el Departamento de Estado estadounidense haya divulgado públicamente su disposición a la venta, la transacción aún debería ser aprobada por el Congreso norteamericano, algo que recién sucedería "cuando se hayan finalizado las negociaciones". Por ese motivo, remarcó que puede inferirse que el Gobierno peruano todavía no tomó una decisión al respecto.En ese sentido, Liendo enfatizó que la necesidad de Perú de un nuevo avión caza "se enmarca en la competencia geopolítica de potencias hegemónicas sobre la región", en referencia a la tensión entre EEUU y China que, según el analista, "se proyecta sobre el eje del territorio peruano".De hecho, Perú es uno de los países de América Latina que más ha fortalecido su vínculo con China en los últimos años, al punto de inaugurar, a finales de 2024, un megapuerto en la ciudad de Chancay, destinado fundamentalmente al comercio entre Sudamérica y el gigante asiático.Para Liendo, la decisión que Perú adopte en cuanto a sus nuevos aviones de combate debe ir en sintonía "con los intereses de mantener una región estable y sin conflictos", procurando "no contribuir a que escalen rivalidades que puedan afectar la seguridad nacional del Perú".¿Atarse al permiso de EEUU?También consultado por Sputnik, Martín Manco, analista internacional peruano y especialista en temas de Defensa, subrayó que en los últimos años Perú se ha ido inclinando cada vez más "hacia el armamento bajo configuración OTAN".Si bien el experto también destacó la calidad técnica y la actualidad de los F-16 Block 70 ofrecidos, manifestó sus dudas con relación a los altos costos que su mantenimiento puede representar para el país sudamericano y los aspectos "políticos" que podrían terminar limitando su uso.Para Manco, adquirir los F-16 "solamente para tener contentos a los EEUU" sería una mala estrategia para el Gobierno de Perú, dado que el país norteamericano "te considera aliado solo si estás de acuerdo con sus intereses".En opinión de Manco, decantarse por los Rafale franceses podría darle un poco más de aire al Gobierno peruano, al contar con tecnología mayormente francesa. "Sería un caza más neutral, tenemos buenas relaciones con Francia y no va a preguntar a Perú para qué lo va a usar", confió el analista.Liendo coincidió en que tanto el Gripen como el Rafale podrían verse como opciones que "contribuirían más al equilibrio geopolítico" que el F-16, aunque insistió en que también estos modelos deben ser analizados no solo desde lo técnico sino dentro de "las dimensiones geopolíticas".

