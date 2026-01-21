https://noticiaslatam.lat/20260121/reuniones-secretas-empujan-al-presidente-de-peru-a-una-crisis-a-sus-100-dias-de-gobierno-1170560431.html

Reuniones "secretas" empujan al presidente de Perú a una crisis a sus 100 días de Gobierno

Reuniones "secretas" empujan al presidente de Perú a una crisis a sus 100 días de Gobierno

Una serie de encuentros extraoficiales del mandatario peruano, José Jerí, con un empresario desataron mociones de destitución en su contra y una investigación...

A pocos más de 100 días de asumir, Jerí afronta una crisis política que incluye una investigación judicial en su contra y la posibilidad de que el Congreso resuelva destituirlo por "incapacidad moral permanente", un mecanismo que ya sacó de la Presidencia a tres de los últimos seis mandatarios.El jefe de Estado es investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haberse reunido en dos ocasiones, el 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de este año, con un empresario de origen chino. De acuerdo con informes de los programas televisivos Punto Final y Cuarto Poder, los encuentros se realizaron por fuera de la agenda oficial y con intención de mantenerse en secreto, tal como indicaría el hecho de que el mandatario concurriera encapuchado a la primera de las reuniones.Si bien ofreció disculpas públicas por el encuentro —asegurando que se trataba de una reunión para planificar actividades por el Día de la Amistad Perú-China— y se comprometió a colaborar con la Justicia, el episodio ya promete consecuencias políticas. Apenas conocidas las reuniones, el congresista del partido Perú Libre Segundo Montalvo presentó una moción de vacancia contra Jerí.Consultado por Canal N de Perú, Montalvo se mostró confiado en cuanto a conseguir las 26 firmas necesarias para que la moción sea considerada en el pleno del Congreso. En paralelo, Alianza para el Progreso —el partido que tiene más congresistas y uno de los que había respaldado la llegada del político peruano al Poder Ejecutivo— exigió a través de un comunicado la "renuncia inmediata" del presidente.En efecto, el presidente de Perú mantiene una aprobación del 44,3% de acuerdo a un estudio divulgado en enero por la consultora CPI. De todas maneras, el informe —elaborado en base a encuestas hechas en los días posteriores a la revelación de reuniones secretas— da cuenta de que la aprobación de Jerí cayó 7,7 puntos porcentuales, en comparación con el dato de diciembre de 2025.Consultado por Sputnik, el analista de opinión pública y director de la consultora Imasolu Enzo Elguera, apuntó que el encuentro extraoficial de Jerí "suma un elemento de incomodidad pública" dado que, independientemente del contenido del encuentro, "la escena se percibe como irregular"."Pidió disculpas por el uso de la capucha, pero el daño se mantiene porque lo que la ciudadanía evalúa es: ¿por qué fuera de registro?, ¿por qué así?, ¿por qué no informar antes?", se preguntó el especialista.En ese sentido, Elguera subrayó que el episodio "instala una narrativa de opacidad y sospecha" que "pega directo en la legitimidad del presidente".¿Camino hacia una "mayor inestabilidad"?Las acusaciones contra Jerí y la reacción desde el Congreso mantiene abierta la posibilidad de que el mandatario peruano sea destituido apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales, convocadas para el domingo 12 de abril. Para Requena, una posible vacancia del actual mandatario solo podría ser viable si el Congreso logra un acuerdo previo para una rápida y segura sucesión.Según el politólogo, no debería mantenerse en la presidencia peruana en las condiciones actuales, particularmente porque "ha demostrado que no puede entender su cargo" y mantiene "un comportamiento a todas luces irregular".Elguera, por su parte, señaló como un resultado "concreto" de esta nueva crisis política que el Congreso haya logrado expedirse "en menos de 24 horas"."El Congreso está reaccionando con herramientas políticas, pero la salida final no está garantizada y el costo de empujarla sin pruebas claras sería mayor confrontación. Una vacancia sin cierre probatorio fuerte podría ser percibida como un movimiento más político que jurídico", comentó.Para el experto, lo mejor sería "que avance la ruta institucional" con una investigación a cargo de la Fiscalía y un proceso de fiscalización del Congreso.Para Requena, existe otra alternativa para salir de la nueva crisis política: que Jerí se mantenga en el cargo pero que pase a tener un perfil más bajo dentro del Poder Ejecutivo. "Una permanencia de Jerí debería contar con un primer ministro que tome las decisiones más importantes, mientras él pasa a tener un cargo, si se quiere, simbólico", afirmó el analista.El analista opinó, además, que una salida precipitada de Jerí también impactará en los partidos que lo apoyan y lo llevaron a la Presidencia, como su propia fuerza política, Somos Perú, o Alianza para el Progreso o Fuerza Popular, a pesar de que ahora exijan su salida.Elguera coincidió en que los partidos que apoyaron a Jerí quedarían golpeados por su salida a pocas semanas de las elecciones debido a que "en política el costo reputacional se comparte"."Cuando un presidente entra en crisis por transparencia o presunto conflicto de intereses, los partidos cercanos no quedan ilesos, sobre todo si se percibe silencio o protección", consignó el experto en opinión pública, advirtiendo que las posturas de bancadas como las de Fuerza Popular o Alianza para el Progreso se están percibiendo más como "cálculo político" que como una respuesta firme contra la corrupción.Una gestión con pocos resultadosRequena remarcó que, si bien uno de los puntos altos de Jerí durante sus primeros 100 días de gestión es haber mostrado un perfil "más empático con los problemas de la ciudadanía" y por tanto "más cercano al menos en términos simbólicos", sus acciones no estuvieron acompañadas de resultados concretos.Por ejemplo, Jerí debió reconocer en noviembre de 2025 que las cifras de delitos no habían descendido como el Gobierno esperaba, a pesar de los recurrentes estados de emergencia declarados por el Ejecutivo. El punto más alto del problema se dio en noviembre, cuando el país sudamericano cerró el mes con más de 2.000 homicidios.En una línea similar, Elguera apuntó que el combate a la criminalidad es "el componente más visible" de la gestión de Jerí porque, en definitiva, "es lo que la ciudadanía siente en la calle y lo que define temor o tranquilidad".Si bien apuntó que el mandatario se ganó el visto bueno de muchos peruanos al poner este tema en el centro de la agenda e intentar "mostrar acción", el balance de los primeros meses de gobierno muestra una gestión "sin resultados percibidos con claridad".

perú

