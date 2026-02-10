https://noticiaslatam.lat/20260210/el-mercosur-entre-eeuu-y-china-camino-hacia-una-flexibilizacion-obligada-1171227082.html

El Mercosur entre EEUU y China: ¿camino hacia una flexibilización obligada?

El Mercosur entre EEUU y China: ¿camino hacia una flexibilización obligada?

El reciente acuerdo comercial firmado entre Argentina y EEUU puede dar otro empujón al Mercosur hacia la demandada "flexibilización" de las reglas del bloque regional, históricamente marcado por la exigencia de consenso en sus relaciones con socios de fuera del bloque.Según informó el Gobierno argentino, el acuerdo establece que EEUU eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos y aumentará la cuota de acceso preferencial de carne bovina hasta alcanzar las 100.000 toneladas. En contrapartida, Argentina eliminará aranceles a EEUU para 221 posiciones arancelarias, en rubros como "máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos" y reducirá al 2% en autopartes y otras 20 posiciones. Finalmente, Argentina también otorgará a EEUU "cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas".En diálogo con Sputnik, el experto argentino en Relaciones Internacionales Juan Alberto Rial consideró que el acuerdo no afectará a la normativa del Mercosur en la medida en que se mantenga como un acuerdo de preferencias arancelarias y no perfore el Arancel Externo Común, es decir, la tarifa que obligatoriamente deben aplicar todos los países del bloque a productos de fuera de la región.De todos modos, el acuerdo podría presentar algunos riesgos "potenciales" para los demás países del bloque, teniendo en cuenta las posibilidades que los productos estadounidenses que ingresen a Argentina con reducciones arancelarias podrían luego circular por los demás países del Mercosur. Para Rial, este mecanismo podría llegar a activar algunas de las "salvaguardas" que el bloque sudamericano tiene previstas para evitar situaciones que perjudiquen a los socios, a menos que las facilidades arancelarias que otorgue Argentina "sean consistentes con el Arancel Externo Común", que actualmente oscila entre el 0% y un máximo de 20% en sectores más sensibles.También consultado por Sputnik, el analista internacional paraguayo y experto en Derecho del Mercosur Mario Paz Castaing recordó que los acuerdos bilaterales en paralelo al Mercosur "siempre han existido", aunque dentro de los cánones establecidos en el bloque. Si bien consideró que el tratado entre Washington y Buenos Aires no va en contra de la política general del bloque, sí admitió que "va a tener su peso" en el recurrente debate sobre la necesidad de una "flexibilización o modernización" de sus estatutos.El experto paraguayo recordó que la necesidad de una flexibilización que permita a los miembros negociar acuerdos comerciales de manera bilateral con socios de fuera de la región sin la autorización de los demás fue un reclamo frecuente de Uruguay, que desde 2016 ha intentado firmar un Tratado de Libre Comercio con China.Paz Castaing apuntó que Brasil ha sido, hasta ahora, el principal opositor a esta flexibilización y especuló con el que el gigante sudamericano podría comenzar a virar su posición en un contexto en el "está compitiendo con EEUU por el liderazgo en la región".Rial, en tanto, enfatizó que el bloque regional "necesita una modernización no solo institucional sino en términos políticos", favoreciendo que los países actúen verdaderamente como "un mercado común". En ese sentido, consideró que, desde su creación en 1991, la dinámica del bloque ha dependido sobremanera de "las simpatías que los presidentes tengan entre sí".¿El Mercosur más cerca de China?Si bien el tratado entre Buenos Aires y Washington no produjo respuestas oficiales en los demás miembros, sí pareció provocar movimientos a la interna del Mercosur. Según informó la agencia Reuters a partir de fuentes oficiales, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está "considerando apoyar un acuerdo comercial parcial entre el Mercosur y China", modificando una postura negativa que ha mantenido hasta ahora.El cambio de Brasil podría dar mayor impulso a la postura de Uruguay, que ha defendido insistentemente la firma de un TLC entre el Mercosur y China en las últimas décadas. A pesar de la falta de concreciones al respecto, Montevideo y Pekín volvieron a expresar "su aspiración de un próximo inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China", luego del encuentro que mantuvieron los presidentes Yamandú Orsi y Xi Jinping.Para Rial, si Brasil apostara públicamente por buscar un TLC con China definitivamente "aparecería como una respuesta frente a la política agresiva de Trump en la región". Eso, advirtió, "pondría entre la espada y la pared al presidente argentino, Javier Milei" y podría aumentar las tensiones a la interna del bloque regional.Empero, el experto consideró que Lula ha mostrado un perfil "más pragmático" durante esta gestión y difícilmente quiera buscar un nuevo conflicto con EEUU que ponga en dificultades inversiones estadounidenses en Brasil o brasileñas en territorio norteamericano. Así las cosas, una opción más viable sería habilitar "un acuerdo más flexible, de preferencias arancelarias y sin tocar el Arancel Externo Común".Rial subrayó que, en caso de que Brasil decidiera apostar por China, el planteo generaría "un desafío de política exterior" para el Gobierno de Milei, que ha alternado definiciones "extremadamente ideológicas" con algunas manifestaciones más pragmáticas que buscan no interrumpir los lazos con China, todavía claves para la economía argentina.Paz Castaing, por su parte, recordó que las relaciones diplomáticas de Paraguay con Taiwán pueden ser uno de los obstáculos para que el Mercosur pueda avanzar de manera efectiva en un TLC o un acuerdo de asociación integral. Así, estimó que el vínculo con Pekín de todas maneras podría avanzar al influjo de "las relaciones bilaterales" que los demás países del bloque mantengan con China, en un contexto de una posible mayor flexibilización.

