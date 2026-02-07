https://noticiaslatam.lat/20260207/regular-el-algoritmo-para-cualquier-usuario-el-nuevo-enfoque-de-las-legislaciones-acerca-de-redes-1171169802.html

Regular el algoritmo para cualquier usuario: el nuevo enfoque de las legislaciones acerca de redes sociales

Regular el algoritmo para cualquier usuario: el nuevo enfoque de las legislaciones acerca de redes sociales

07.02.2026

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó una iniciativa que prohíbe el acceso a redes sociales a personas de menos de 16 años —como en Francia y Australia—, pero también introduce conceptos como tipificar la manipulación del algoritmo y la trazabilidad del odio. Prácticamente, se busca fincar responsabilidad penal por el tipo de contenidos que las plataformas muestran a sus usuarios, basados en el algoritmo de cada persona.La propuesta se enmarca en un momento en el que plataformas como X son blanco de críticas por permitir la viralización de contenido pornográfico no consensuado, lo que incluso llevó a las autoridades de Francia a realizar un cateo en las instalaciones de dicho país.En Europa, crece la tendencia para restringir el acceso a redes sociales a mayores de 16 años, so pretexto de proteger su salud mental, ante lo que consideran un algoritmo que funciona estrictamente para generar adicción y atención permanente, como determinó recientemente la Comisión Europea.Un poder más allá del EstadoEspecialistas consultados por Sputnik coinciden en que las plataformas de redes sociales han superado al Estado y estas regulaciones, más allá de proteger a ciertas audiencias, buscan restar poder.El doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Luis Ángel Hurtado, destaca que es una solución mucho más sencilla y redituable buscar culpables de problemáticas sociales fuera de lo digital, que atender las causas que generan los contenidos que se ven en redes.Desde su perspectiva, este tipo de legislaciones no atienden problemas y serían negativos sus resultados porque el Gobierno determinaría la operación del algoritmo. Es decir, básicamente, qué se muestra y qué no en las pantallas, lo que cambiaría por completo el modelo por el cual opera Internet.Sin embargo, el especialista en redes sociales y comunicación política menciona que las plataformas digitales sí tienen una corresponsabilidad en los contenidos que difunden, sobre todo si se tratan de materiales que caen en la ilegalidad y no se aplican los filtros correspondientes para que no se vuelvan virales.En México, por ejemplo, existen normativas como la Ley Olimpia, que sancionan la violencia digital, en específico, la grabación, difusión o venta de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento. Aprobada en 2019, marcó un hito en la forma de regulación del espacio público en América Latina.No obstante, incluso con estos marcos normativos, su aplicación ha sido complicada. En 2025, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue sentenciado por la venta de imágenes pornográficas de sus compañeras que había creado con inteligencia artificial. La Ley Olimpia no fue aplicada e incluso, en una primera instancia, el juez dijo que no había delito que perseguir, a pesar de haberse presentado las pruebas.Otros intentos de regulación de contenidos digitales en México se dieron a mediados de 2025 se aprobó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluía una cláusula que permitía dar de baja plataformas digitales que estuvieran incurriendo en algún delito o generando un perjuicio a la sociedad.La iniciativa, redactada a partir de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se dio en el marco de la difusión de propaganda del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en YouTube, en la que se pedía a los migrantes no viajar irregularmente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la plataforma detener este tipo de propaganda, al calificarlo como una injerencia extranjera; también negó tener intenciones de aprobar una ley que pudiera ser motivo de censura digital.Un negocio a partir de la adicciónLa doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Úrsula Albo Cos, plantea que las plataformas digitales han rebasado al Estado, lo que dificulta su regulación, al tiempo que han demostrado en más de una ocasión que son capaces de restringir contenido de inmediato —en el caso de infringir normas de derecho de autor, por ejemplo—, cuando así conviene a sus intereses.Para la investigadora, la romantización de la comunicación horizontal que brindaron Internet y las redes sociales, les ha dado un poder tremendo a los ingenieros y dueños de las plataformas, mismos que han que evitan rendir cuentas alegando respeto a la libertad de expresión y delegando toda la responsabilidad al usuario o a la policía cibernética.No obstante, el uso constante de las redes, por ejemplo, es responsabilidad directa de las plataformas. La experta recuerda que estas plataformas funcionan a partir de la economía de la atención, es decir, buscan que los usuarios usen sus plataformas el mayor tiempo posible, sin que exista algún parámetro para evitar que la gente pase largos períodos frente a la pantalla, lo que, a largo plazo, genera problemas de adicción.Los adultos también son vulnerables al funcionamiento adictivo del algoritmo, ya que también se exponen a desinformación y publicaciones que agravan problemas de salud mental, sin que las plataformas tengan responsabilidad alguna, incluso en casos donde sí se cometen delitos —como la difusión de pornografía o ventas de armas y drogas—, recuerda Albo Cos.La académica refiere que regulaciones como las restricciones para el uso de menores de edad son equiparables a las políticas mexicanas de etiquetado de productos dañinos a la salud o la prohibición de usar caricaturas en dulces y comida azucarada: si bien se quita parte de su atractivo, la oferta se mantiene y busca sus propios espacios de promoción, es decir, no se atiende la raíz del problema, que es la falta de educación integral que permitiría una toma de decisiones más consciente.Los especialistas consultados subrayan que impedir que los adolescentes usen las redes sociales solo generará una brecha digital que traerá más problemas cuando estos jóvenes sean adultos: estarán inmersos en dinámicas sociodigitales que no conocen y, de cualquier manera, estarán expuestos a los riesgos de los cuales se supone se busca protegerlos.Por ello, se posicionan en favor de una educación digital universal, encaminada a mostrar tanto los beneficios como los riesgos de la navegación en Internet.

