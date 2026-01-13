El Reino Unido inicia investigación para prohibir las imágenes modificadas por la IA de X

Según informó el órgano regulador de telecomunicaciones británico (Ofcom), el objetivo de la indagatoria es determinar si la compañía ha cumplido con las obligaciones legales locales.Si se concluye que hubo incumplimiento por parte de X, el regulador podrá imponer medidas correctivas y exigir multas de hasta 24 millones de dólares o el 10% de los ingresos mundiales. En casos graves, incluso podrá solicitar, a través de un tribunal, bloqueos de acceso o restricciones para anunciantes y proveedores de pago. Añadió que la Ley de Uso y Acceso de Datos, que se aprobó el año pasado, ya tipificaba como delito la creación o petición de generación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima. Sin embargo, aclaró que la legislación entrará en vigor esta semana. La normativa también criminalizará a las aplicaciones que permiten desnudar a una persona sin su consentimiento, con la intención de atender la problemática desde su origen. A decir de Kendall, existen reportes de imágenes "criminales" de menores de 11 años y adolescentes sexualizados, además de "mujeres en biquini, atadas y amordazadas, con moratones, cubiertas en sangre y mucho más". "Hay vidas que pueden, y han sido devastadas, por este contenido, que está diseñado para acosar, atormentar y violar la dignidad de la gente", dijo Kendall.
Luego de que el chatbot de X, Grok, protagonizó nuevamente una polémica por generar imágenes sexualizadas de mujeres —sin su consentimiento— por petición de usuarios varones, el Gobierno del Reino Unido inició una investigación formal contra la red social propieda de Elon Musk.
Según informó el órgano regulador de telecomunicaciones británico (Ofcom), el objetivo de la indagatoria es determinar si la compañía ha cumplido con las obligaciones legales locales.
Si se concluye que hubo incumplimiento por parte de X, el regulador podrá imponer medidas correctivas y exigir multas de hasta 24 millones de dólares o el 10% de los ingresos mundiales. En casos graves, incluso podrá solicitar, a través de un tribunal, bloqueos de acceso o restricciones para anunciantes y proveedores de pago.
En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, Liz Kendall, aseguró que "no son imágenes inofensivas. Son armas de abuso, dirigidas desproporcionadamente hacia mujeres y niñas, y son ilegales".
La normativa también criminalizará a las aplicaciones que permiten desnudar a una persona sin su consentimiento, con la intención de atender la problemática desde su origen.
El anuncio surge luego de que el órgano regulador de que Ofcom expresara "serias preocupaciones" sobre una de las funciones del chatbot, la cual permite a los usuarios generar "imágenes de personas con poca ropa e imágenes sexualizadas de niños".
A decir de Kendall, existen reportes de imágenes "criminales" de menores de 11 años y adolescentes sexualizados, además de "mujeres en biquini, atadas y amordazadas, con moratones, cubiertas en sangre y mucho más".
"Hay vidas que pueden, y han sido devastadas, por este contenido, que está diseñado para acosar, atormentar y violar la dignidad de la gente", dijo Kendall.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).