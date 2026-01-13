https://noticiaslatam.lat/20260113/el-reino-unido-inicia-investigacion-para-prohibir-las-imagenes-modificadas-por-la-ia-de-x-1170313771.html

El Reino Unido inicia investigación para prohibir las imágenes modificadas por la IA de X

El Reino Unido inicia investigación para prohibir las imágenes modificadas por la IA de X

Sputnik Mundo

Luego de que el chatbot de X, Grok, protagonizó nuevamente una polémica por generar imágenes sexualizadas de mujeres —sin su consentimiento— por petición de... 13.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-13T06:22+0000

2026-01-13T06:22+0000

2026-01-13T06:22+0000

internacional

reino unido

x (red social)

liz kendall

elon musk

ofcom

gobierno del reino unido

sociedad

abuso sexual

violencia de género

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0d/1170315833_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_1328357938a61c98282c1cefff31c58e.jpg

Según informó el órgano regulador de telecomunicaciones británico (Ofcom), el objetivo de la indagatoria es determinar si la compañía ha cumplido con las obligaciones legales locales.Si se concluye que hubo incumplimiento por parte de X, el regulador podrá imponer medidas correctivas y exigir multas de hasta 24 millones de dólares o el 10% de los ingresos mundiales. En casos graves, incluso podrá solicitar, a través de un tribunal, bloqueos de acceso o restricciones para anunciantes y proveedores de pago. Añadió que la Ley de Uso y Acceso de Datos, que se aprobó el año pasado, ya tipificaba como delito la creación o petición de generación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima. Sin embargo, aclaró que la legislación entrará en vigor esta semana. La normativa también criminalizará a las aplicaciones que permiten desnudar a una persona sin su consentimiento, con la intención de atender la problemática desde su origen. A decir de Kendall, existen reportes de imágenes "criminales" de menores de 11 años y adolescentes sexualizados, además de "mujeres en biquini, atadas y amordazadas, con moratones, cubiertas en sangre y mucho más". "Hay vidas que pueden, y han sido devastadas, por este contenido, que está diseñado para acosar, atormentar y violar la dignidad de la gente", dijo Kendall.

https://noticiaslatam.lat/20250520/grok-se-descontrola-con-datos-no-pedidos-de-un-genocidio-blanco-en-sudafrica-y-niega-el-holocausto-1162642752.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, x (red social), liz kendall, elon musk, ofcom, gobierno del reino unido, sociedad, abuso sexual, violencia de género