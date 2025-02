https://noticiaslatam.lat/20250224/lejos-de-prohibir-mexico-debe-encontrar-un-equilibrio-en-el-uso-de-redes-sociales-entre-menores-1161259351.html

Lejos de prohibir, México debe "encontrar un equilibrio" en el uso de redes sociales entre menores

Lejos de prohibir, México debe "encontrar un equilibrio" en el uso de redes sociales entre menores

24.02.2025

El pasado 17 de febrero, el mandatario del estado mexicano de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció una iniciativa que fue ya presentada en el Congreso local y en el Senado que plantea que los menores de 14 años no puedan acceder a las redes sociales y que los adolescentes de 15 a 17 años puedan hacerlo solo con supervisión de sus padres.El mandatario estatal afirmó que busca proteger a las niñas, niños y adolescentes de los riesgos asociados al entorno digital como el acoso, el acoso sexual, el acceso a drogas, la adicción a las pantallas o incluso la trata de personas.Una violación a los derechos humanosJuan Martín Pérez García, coordinador de la organización civil Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, dijo que la iniciativa implica una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en México.De acuerdo con Pérez García, un reconocido psicólogo que fue director de la Red de Derechos por la Infancia (REDIM) y uno de los representantes de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), afirma que la propuesta de reforma legal va en contra de las leyes mexicanas y de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, además de que atenta contra el principio del interés superior de la infancia."Para poder determinar el interés superior de la niñez se tiene que escuchar a niños y niñas, tienen que participar. No pueden ser discriminados, no pueden tener un trato desigual y obviamente con cualquier acción o medida tenemos que garantizar su desarrollo", explicó Pérez García.Usuarios habituales De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2025 habría en México 11 millones de habitantes con edades entre 10 y 14 años de edad y 11,3 millones entre 15 y 19 años de edad.La última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), publicada en junio de 2024 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señala que un 92.4% de los habitantes de México entre 12 y 17 años fueron usuarios de internet en 2023.Conforme a la ENDUTIH, entre todos los grupos de edad, el internet se usó con más frecuencia para comunicarse (93,3%), para acceder a redes sociales (91,5%) y para entretenimiento (88,1%).Con respecto al promedio de tiempo de uso de internet, las personas usuarias de 12 a 17 años lo utilizaron alrededor de 4,7 horas por día, según los datos del sondeo.Los efectos de las redes socialesAl presentar la iniciativa, el gobernador Kuri argumento que los menores de edad cambiaron "las pantallas por los parques". "No nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto, este es un tema muy preocupante que puede costar vidas de niños", dijo el gobernador al explicar los motivos de la iniciativa que pretende modificar la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.La secretaria de Salud estatal, María Martina Pérez Rendón, dijo que la maduración del cerebro lleva hasta 30 años, por lo que una región del mismo en los niños, niñas y adolescentes está apenas en ese proceso, de ahí que asumen riesgos, porque no se miden las consecuencias y priorizan la aceptación social.Por su parte, la secretaria de la Juventud de Querétaro, Virginia Hernández Vázquez, dijo que "hay muchos riesgos en las redes sociales que vulneran a nuestros niños".La secretaria de la Juventud de Querétaro, Virginia Hernández Vázquez, enlistó además otros riesgos en el uso de dichas plataformas como la adicción a las redes sociales, el ciberbullying, la pornografía e incluso la trata de menores. De acuerdo con la secretaria, 62% de las víctimas de este delito fueron contactadas por primera vez a través de internet y las redes más usadas para ello fueron Facebook e Instagram*.Ante dicho panorama, el especialista Juan Martín Pérez García señala que una iniciativa como la que propone el gobernador Kuri no va a solucionar las problemáticas enlistadas."Dicen que los jóvenes cambiaron las pantallas por los parques, yo pregunto ¿cuáles parques?", afirma el especialista, quien subraya que ante la violencia que aqueja al país, criminalizar a los adolescentes por el uso de redes sociales —incluso con el uso impulsivo de las redes sociales—, "es evadir la responsabilidad adulta" y sobre todo del Estado.Populismo punitivoPor otra parte, el analista señala que la brecha generacional entre personas adultas —padres y madres— con niños, niñas y adolescentes no ha tenido puentes de encuentro facilitados por el Estado."Cada vez están trabajando más, más tiempo en el trabajo, más precarios, temas de traslados largos, pésimo transporte; es decir, hay muchos contextos que hacen que niños y niñas tengan obligadamente que estar, digamos, entretenidos con el mundo digital, porque el entorno real es inseguro, no hay espacios seguros de juego y tampoco hay condiciones para poder ampliar su red familiar por todo lo explicado: seguridad, costos y demás", explica.Para el experto en infancias, la iniciativa de Kuri, que fue presentada el pasado 19 de febrero en el Senado de la República, es una salida rápida a los problemas relacionados con el ciberacoso.De acuerdo con Pérez García, la iniciativa nos es ni siquiera aplicable porque los dispositivos móviles simplemente forman parte ya de la vida cotidiana de las personas adolescentes. Por ejemplo, los jóvenes acceden a internet para diversos trámites como el de becas escolares, consultar y enviar las tareas e inscribirse a clases; es decir, ejercen la denominada ciudadanía digital.Que se abra el debatePara el profesor Adolfo Gracia Vázquez, es posible abordar un uso problemático de las redes sociales en menores de edad, sobre todo cuando dejan de realizar otras actividades.Sin embargo, acota el especialista, las redes sociodigitales son parte de la forma en la que los jóvenes interactúan entre ellos. Si se les prohíbe su uso, quedan fuera de los círculos sociales.Juan Martín Pérez coincide en que hay debatir sobre este tema y que es deseable que el Estado mexicano asuma el liderazgo de buscar la gobernanza global de las plataformas digitales."Estamos hablando de la Big Data, conocen todos nuestros datos, nuestros gustos y obviamente es un tema que requiere una acción global, sobre todo asumiendo que eso es un negocio con nuestros datos", dijo.El activista subraya además que es necesario que las autoridades entablen un diálogo y que exista una articulación con las plataformas de redes sociales, además de una regulación de las empresas que avance en la transparencia respecto los algoritmos que usan.Alfabetización digitalLa clave, añade, es cambiar el paradigma de ver esto como un tema privado para reconocerlo como un asunto de interés público."Así como aprendemos a leer y escribir hemos tenido que ir aprendiendo en el mundo digital a golpe y por raso y no tendría que ser así", explica Pérez García.Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, en todos los niveles educativos tendría que introducirse una materia de alfabetización digital, en el que se aborden temas relacionados derechos digitales y cómo ejercerlos, cómo participar y cómo protegerse.El psicólogo señala que son cuestiones fundamentales el uso de datos personales, que son no solamente datos de orden de consumo comercial, sino particularmente emocional. Los jóvenes, ejemplifica, pueden caer en una caverna digital de mucha información tóxica, de odio, neomachista, antiderechos o fascista y no tener la posibilidad de darse cuenta de que están atrapados ahí.Otro aspecto es la huella digital que, sin alfabetización digital, puede dificultarse la conceptualización de que lo que se sube a redes sociales se hace público, incluso aquello dentro de las aplicaciones de mensajería privada. Además, su permanencia en internet puede repercutir en el futuro, ya sea en temas como la búsqueda de empleo o incluso en la consolidación de relaciones personales.*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

