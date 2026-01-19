Mundo
Redes sociales borran 4,7 millones de cuentas de menores de edad tras la prohibición en Australia
Redes sociales borran 4,7 millones de cuentas de menores de edad tras la prohibición en Australia
Las plataformas de redes sociales bloquearon 4,7 millones de perfiles en cumplimiento de la ley que prohíbe a los menores de 16 años utilizarlas, la cual entró... 19.01.2026
"Nos enfrentamos a todos los que decían que era imposible, a algunas de las empresas más poderosas y ricas del mundo y a quienes las apoyaban", dijo la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a la prensa. A finales de noviembre, el Senado australiano aprobó la primera ley del mundo que obliga a empresas del sector a impedir que los menores de 16 años utilicen las redes sociales. La legislación, que ya había obtenido el aval de la Cámara de Representantes, fue redactada en respuesta a los dichos del primer ministro laborista, Anthony Albanese, quien sostiene que hay un "vínculo claro y causal entre el auge de las redes sociales y el daño [a] la salud mental de los jóvenes australianos". Por ello, la ley busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y potenciales problemas de salud mental. Así, crea la categoría de "plataformas de medios sociales con restricciones de edad" para prohibir a los menores de 16 años el acceso, aún si ya tienen cuentas.Bajo la nueva ley, las empresas podrían ser acreedoras a multas de hasta 33 millones de dólares si no toman "medidas razonables" para cumplirla. De acuerdo con la comisionada australiana de eSafety, July Inman Grant, las cifras iniciales indican que las redes sociales tomaron medidas significativas para restringir a los usuarios menores de 16 años.
Redes sociales borran 4,7 millones de cuentas de menores de edad tras la prohibición en Australia

08:54 GMT 19.01.2026
Las plataformas de redes sociales bloquearon 4,7 millones de perfiles en cumplimiento de la ley que prohíbe a los menores de 16 años utilizarlas, la cual entró en vigor el 10 de diciembre del año pasado, informó el regulador australiano de seguridad en línea.
"Nos enfrentamos a todos los que decían que era imposible, a algunas de las empresas más poderosas y ricas del mundo y a quienes las apoyaban", dijo la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a la prensa.
"Ahora los padres australianos pueden tener la seguridad de que sus hijos podrán recuperar su infancia", añadió.
Varios países han buscado prohibir el uso de redes sociales a menores de edad. - Sputnik Mundo, 1920, 13.12.2025
América Latina
Un tema más allá de los usuarios: ¿prohibir las redes sociales a jóvenes mexicanos los protegerá de la violencia?
13 de diciembre 2025, 22:30 GMT
A finales de noviembre, el Senado australiano aprobó la primera ley del mundo que obliga a empresas del sector a impedir que los menores de 16 años utilicen las redes sociales.
La legislación, que ya había obtenido el aval de la Cámara de Representantes, fue redactada en respuesta a los dichos del primer ministro laborista, Anthony Albanese, quien sostiene que hay un "vínculo claro y causal entre el auge de las redes sociales y el daño [a] la salud mental de los jóvenes australianos".
Por ello, la ley busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y potenciales problemas de salud mental. Así, crea la categoría de "plataformas de medios sociales con restricciones de edad" para prohibir a los menores de 16 años el acceso, aún si ya tienen cuentas.
‍🩹 Meta* ocultó evidencia de daños a la salud mental que producen sus redes sociales, según documentos judiciales de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.01.2026
‍🩹 Meta* ocultó evidencia de daños a la salud mental que producen sus redes sociales, según documentos judiciales de EEUU
9 de enero, 10:08 GMT
Bajo la nueva ley, las empresas podrían ser acreedoras a multas de hasta 33 millones de dólares si no toman "medidas razonables" para cumplirla.
De acuerdo con la comisionada australiana de eSafety, July Inman Grant, las cifras iniciales indican que las redes sociales tomaron medidas significativas para restringir a los usuarios menores de 16 años.
"Está claro que la orientación normativa de seguridad en línea y su colaboración con las plataformas ya están dando resultados significativos", dijo Inman Grant.
