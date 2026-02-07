https://noticiaslatam.lat/20260207/que-tanto-y-como-puede-sostener-pemex-la-buena-racha-que-tuvo-en-2025-1171137563.html

¿Qué tanto y cómo puede sostener Pemex la buena racha que tuvo en 2025?

Los resultados que obtuvo Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 2025 son buena señal para la paraestatal, pero aún se requieren reforzar algunas áreas e... 07.02.2026

El director de la compañía, Víctor Rodríguez Padilla, informó el 4 de febrero que, durante 2025, la dependencia a su cargo logró una disminución de su deuda de 20.000 millones de dólares, lo que significa una reducción del 20,1% con respecto a 2018 y el nivel más bajo desde 2015.Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal destacó que en el mismo período el pago a proveedores llegó a 390.000 millones de pesos (19.500 millones de dólares), "lo que ha permitido normalizar la operación, fortalecer cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas" que trabajan con Pemex.Rodríguez Padilla destacó que, gracias a las estrategias implementadas en los últimos sexenios, se logró una mejora en la calificación crediticia de la petrolera y se logró estabilizar la producción nacional anual de petróleo, con un aumento de 122.000 barriles diarios.Un respiro en el corto plazoEn entrevista para Sputnik, el experto en temas energéticos y catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ángel Balderas, considera que los datos presentados por la paraestatal son el resultado de la recuperación del sistema de refinación impulsado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuya estrategia en materia petroquímica fue apostar por la recuperación de Pemex y no por su privatización o cierre.La clave, según el académico, radica en la "explotación racional de los recursos" con miras a lograr la autosuficiencia energética, una meta que los gobiernos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscan conseguir con la rehabilitación del sistema de refinerías, la operación de una nueva instalación en Dos Bocas, Tabasco (sureste), así como con la adquisición de la refinería de Deer Park en 2022.Según el reporte financiero dado a conocer recientemente por el director de Pemex, la mejora de infraestructura y optimización operativa en materia de refinación permitió cerrar el mes de diciembre de 2025 con un procesamiento de 1,5 millones de barriles diarios, un crecimiento de más del 60%.En contraste, el especialista en la materia, Rajan Vig, indica que los resultados de Pemex del año anterior no se lograron debido a un cambio estructural en la paraestatal, sino a la intervención directa del Estado, a través de "aportaciones de capital, subsidios fiscales", en sintonía con el objetivo del actual gobierno federal de "salvar a Pemex a cualquier costo".Si bien señala que la reducción de la deuda es un logro, en el corto plazo esto no tendrá un impacto tan importante, ya que los niveles de deuda de la paraestatal siguen siendo enormes, sumado a otras cargas como los pasivos laborales, "los más grandes del mundo".Entre julio y diciembre de 2025, las ventas de petrolíferos de alto valor de Pemex aumentaron 8%, equivalente a 81.000 barriles diarios, mientras que la comercialización de azufre pasó de 370 a 700 toneladas diarias (89% más).En el caso de la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, esta subió un 21% entre 2024 y 2025 al pasar de 807.000 a 975.000.Autosuficiencia e inversionesEl profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro menciona que Pemex debe trabajar para reducir su deuda y volver a los niveles que tenía en 2009, así como en concretar la autosuficiencia energética aumentando la producción y refinación para su mercado interno, al tiempo que apuesta por energías renovables.Para el académico, sería un error dejar de invertir en hidrocarburos para destinar los recursos a proyectos de "energía verde" como se hizo en su momento en Alemania.Por su parte, Vig insiste en que Pemex necesita "menos proyectos simbólicos y más proyectos rentables" que generen los recursos que requiere la paraestatal.En este sentido, destaca que la petrolera podría apostar por la inversión en gas natural, ya que el 70% del que se consume en México se importa de EEUU, así como por proyectos de fracking de asociación mixta que, si bien son polémicos a nivel político, financieramente son importantes.El consultor en temas de materia energética dice que otra área de oportunidad clave para Pemex es su infraestructura de almacenamiento, la cual requiere inversiones en terminales y ductos para ampliar sus capacidades, así como mejorar la logística de transporte lo que, incluso, impactaría en el tema de robo de combustibles, un tema de alta prioridad para la administración actual.Los especialistas estiman que el cambio en el mercado energético que podría darse luego de que Venezuela aprobó la participación de entidades extranjeras en su industria petroquímica sí podría tener un impacto para Pemex en el largo plazo, pero dependerá de cómo se desarrollen las inversiones y el tema político con EEUU."Podría traducirse a una mayor competencia por mercados internacionales de crudo pesado y por contratos de suministro en los EEUU en el Caribe, especialmente si Venezuela logra recuperar o expandir su producción por encima del millón de barriles. Esto podría obligar a que Pemex tenga que mejorar su competitividad", concluye Vig.

