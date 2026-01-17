https://noticiaslatam.lat/20260117/la-onu-mexico-lidera-en-america-latina-en-el-gasto-tributario-destinado-a-intereses-de-deuda-1170448241.html

México lidera en América Latina en el gasto tributario destinado a intereses de deuda, según la ONU

México lidera en América Latina en el gasto tributario destinado a intereses de deuda, según la ONU

El organismo señaló que, en promedio, la carga de intereses de la deuda pública en América Latina y el Caribe alcanzó cerca de 18% de los ingresos tributarios al cierre de 2025, casi cinco puntos porcentuales por encima de lo observado en 2020, cuando la región enfrentó la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.En el caso de México, la presión es mayor. Según el documento, el país pasó de destinar menos de 19% de sus ingresos tributarios al pago de intereses a rozar 25% en el mismo periodo, lo que lo coloca por encima de economías como Brasil, Argentina, Colombia y Chile en cuanto al impacto del costo financiero sobre su marco fiscal.Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, hasta noviembre de 2025, el Gobierno mexicano erogó un billón 71.671,5 millones de pesos (alrededor de 60.800 millones de dólares) en intereses, comisiones y otros gastos asociados a la deuda pública, lo que equivale a 21,8% de la recaudación tributaria obtenida en el mismo lapso.El costo financiero de la deuda ha mostrado un crecimiento sostenido. Entre enero y noviembre de 2025, el gasto por este concepto aumentó 11,2% anual, superando el incremento de 4,3% registrado en los primeros once meses de 2024, impulsado principalmente por mayores pagos de intereses de la deuda interna.Hacienda detalló que el pago de intereses de la deuda externa creció 9,2%, mientras que el de la deuda interna avanzó 11,9%, reflejo del aumento en la tasa de referencia del Banco de México y de una mayor dependencia del financiamiento en pesos; además, el mayor repunte se registró en organismos y empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo costo financiero aumentó 73,6%.

