Transferencias gubernamentales a Pemex alcanzan cifra histórica: ascendieron a más de 21.000 millones de dólares en 2025

Las autoridades mexicanas aumentaron sus transferencias a la compañía paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales habrían alcanzado los 392.000 millones de pesos (más de 21.000 millones de dólares), según el diario local 'El Economista', que se basó en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
"Este monto representó un nivel histórico y sobrepasaron la línea presupuestaria que se aprobó para el 2025 de 136.000 millones de pesos (alrededor de 7.576 millones de dólares)", refirió la publicación.
Según el análisis del rotativo mexicano, este dinero se emplea para mejorar la situación financiera de la firma.
"Al cierre de septiembre del año pasado, la deuda de Pemex superó los 100.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la empresa. Ante la situación, la Administración federal anunció el Plan Estratégico 2025-2035 para la petrolera, el cual busca que sea autosuficiente para el 2027, para lo cual se creará un fondo de 250.000 millones de pesos (13.927 millones de dólares) para proyectos de inversión" en la compañía paraestatal.
"Los apoyos millonarios que el Gobierno federal transfiere a Pemex están cerrando el año en niveles sin precedentes. Es enorme la presión al gasto público en la última recta del año y la posibilidad de consolidación fiscal se aleja cada vez más", expuso en un análisis la organización civil México Evalúa, que fue citada por el medio mexicano.
Asimismo, la agrupación destacó que las transferencias que se hacen a la petrolera merman la capacidad de la Administración para obtener ingresos públicos, los cuales, son los que solventan el gasto.
Según los datos del análisis, 42 pesos (2,30 dólares) de cada 100 (5,47 dólares) del gasto en inversión pública se dirigirán a estas obras, en un contexto donde la infraestructura social continúa con recursos limitados.
En estos se incluye a Pemex, que será el ente que más recibirá, con 247.230 millones de pesos (13.512 millones de dólares), 14% más que el año pasado, en línea con su Plan Estratégico 2025-2030.
