La titánica tarea de rescatar a Pemex: ¿cómo la salvará México de años de deuda y neoliberalismo?

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuye los problemas de la empresa a años de neoliberalismo económico que pretendieron privatizar —en varios casos con éxito— al sector energético nacional. Uno de los compromisos adquiridos por la actual Administración en México es alcanzar la anhelada soberanía energética: que los mexicanos, por ejemplo, consuman gasolinas refinadas en su propia industria y no tengan que pagar por ello a Estados Unidos ni a compañías privadas.Hay cinco puntos clave que conforman el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que no es otra cosa que un plan de reestructura fiscal y financiera para esta compañía productiva del Estado:Básicamente, lo que Sheinbaum propone es elevar los ingresos, reducir los costos y mejorar el perfil financiero de esta compañía insignia de los mexicanos, fundada en 1938 por Lázaro Cárdenas, el artífice la Expropiación Petrolera y protagonista de uno de los episodios históricos más relevantes del país, ya que significó un paso importante en la independencia económica de México hacia EEUU. Ahora, sin embargo, la deuda de la firma asciende a casi el 5,8% del PIB nacional, cuando antes, sus ganancias aportaban hasta el 40% del presupuesto gubernamental, según datos del propio Pemex."Un proceso paulatino de abandono de Pemex"Sheinbaum sostiene que los Gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) "quebraron a la empresa". Según la mandataria, se trata de una compañía rentable cuyas ganancias generadas en esos años, dijo, no se sabe dónde están.De acuerdo con el experto, fue un proceso paulatino de abandono de Pemex, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se dividió a la empresa en cuatro filiales que, posteriormente, se fragmentaron en otras 30 mini filiales en distintas partes del mundo, porque en realidad "la intención del modelo neoliberal era la desintegración de Pemex para que el sector energético se privatizara [en beneficio de empresas extranjeras]".La deuda de Pemex, entre otros factores, también fue alimentada por los gobiernos neoliberales, observa el especialista, quien considera que la compañía petrolera, durante muchos años, pagó enormes cantidades de impuestos, mientras que firmas privadas extranjeras no. En 2008, la deuda de Pemex era de 43.000 millones de dólares; en 2018, cuando concluyó la Administración de Peña Nieto, era de 105.000 millones de dólares."Sí es una empresa que genera utilidades"Aunque organismos como Natural Resource Governance Institute pronostican que Pemex tendrá muchas dificultades de sobrevivir a la llamada "transición energética" debido a su endeudamiento y su modelo de producción, la realidad es que es una empresa que sí puede salvarse con un plan integral, dice a Sputnik Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), think tank de la UNAM.Según el experto, los problemas financieros que arrastra Pemex se deben a que, hasta 2018, la mayoría de sus recursos se destinaban a saldar su carga fiscal, lo que provocó, junto con la corrupción, una importante descapitalización de la petrolera. La Administración de Sheinbaum busca que el negocio de Pemex crezca a través de la satisfacción de la demanda interna de combustibles, gasolina, diésel y gas, principalmente. Para ello, su Gobierno propone lo siguiente: Asimismo, el Gobierno mexicano desea ampliar su producción de gas natural a través de contratos mixtos con empresas privadas y de la maximización de la producción en los campos de gas que ya están en operación. "Pemex producirá 4.700 millones de pies cúbicos por día, con un máximo de 5.000 millones de pies cúbicos por día en 2028", afirma el plan.

