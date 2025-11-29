Petróleos Mexicanos eleva la producción de combustibles, pero sigue abajo de las metas oficiales

La producción de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un crecimiento significativo en octubre, pero todavía está lejos de cumplir los niveles planteados en su Plan Estratégico 2025-2035. La empresa estatal mexicana reportó una elaboración total de 1.039 millones de barriles diarios, equivalente a un aumento anual del 32%.Si se consideran únicamente gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, Pemex alcanzó una producción de 863.749 barriles por día, volumen que se mantiene por debajo del estimado de 929.000 proyectado para 2025.En comparación mensual, el crecimiento fue de 2,1%. La gasolina —que representa una tercera parte de lo refinado por Pemex— registró una caída de 10,2% frente a septiembre, situándose en 324.746 barriles diarios. El combustóleo, en contraste, marcó un fuerte aumento mensual de 36%, hasta 239.682 diarios.La petrolera atribuye el repunte anual a la operación de la refinería de Dos Bocas, que ha elevado la producción total 1,75 veces frente a octubre de 2023 y 111% respecto a 2018.La producción de gasolina Magna alcanzó 297.467 barriles diarios en octubre, un incremento de 18% interanual y de 77% frente a 2018. La Premium registró el crecimiento más acelerado, con 27.279 barriles diarios y una variación anual de 528%, impulsada por ajustes en la política de refinación.El diésel también reportó avances relevantes: 255.626 barriles por día, 67% más que hace un año y 206% por encima de los niveles de 2018. En caso de la turbosina, Pemex produjo 43.695 barriles diarios, un alza de 52% interanual. Sin embargo, especialistas citados por El Economista advierten que el aumento de combustibles ligeros genera más materiales residuales en refinerías sin modernización profunda. En octubre, la producción de combustóleo creció 38% anual, superando el ritmo del resto de petrolíferos.
La producción total de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 32% interanual en octubre, pero aún se mantiene por debajo de los objetivos previstos para 2025, según cifras reportadas por el diario mexicano 'El Economista'.
La producción de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un crecimiento significativo en octubre, pero todavía está lejos de cumplir los niveles planteados en su Plan Estratégico 2025-2035.
La empresa estatal mexicana reportó una elaboración total de 1.039 millones de barriles diarios, equivalente a un aumento anual del 32%.
Si se consideran únicamente gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, Pemex alcanzó una producción de 863.749 barriles por día, volumen que se mantiene por debajo del estimado de 929.000 proyectado para 2025.
En comparación mensual, el crecimiento fue de 2,1%. La gasolina —que representa una tercera parte de lo refinado por Pemex— registró una caída de 10,2% frente a septiembre, situándose en 324.746 barriles diarios. El combustóleo, en contraste, marcó un fuerte aumento mensual de 36%, hasta 239.682 diarios.
La petrolera atribuye el repunte anual a la operación de la refinería de Dos Bocas, que ha elevado la producción total 1,75 veces frente a octubre de 2023 y 111% respecto a 2018.
La producción de gasolina Magna alcanzó 297.467 barriles diarios en octubre, un incremento de 18% interanual y de 77% frente a 2018. La Premium registró el crecimiento más acelerado, con 27.279 barriles diarios y una variación anual de 528%, impulsada por ajustes en la política de refinación.
El diésel también reportó avances relevantes: 255.626 barriles por día, 67% más que hace un año y 206% por encima de los niveles de 2018. En caso de la turbosina, Pemex produjo 43.695 barriles diarios, un alza de 52% interanual.
Sin embargo, especialistas citados por El Economista advierten que el aumento de combustibles ligeros genera más materiales residuales en refinerías sin modernización profunda. En octubre, la producción de combustóleo creció 38% anual, superando el ritmo del resto de petrolíferos.
