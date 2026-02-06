https://noticiaslatam.lat/20260206/mexico-incrementara-mas-de-30-la-inversion-para-pemex-durante-este-ano-1171104856.html

México incrementará más de 30% la inversión para Pemex durante este año

México incrementará más de 30% la inversión para Pemex durante este año

Sputnik Mundo

México destinará una inversión de 425.000 millones de pesos (alrededor de 24.000 millones de dólares) a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2026, un aumento de 34%... 06.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-06T06:37+0000

2026-02-06T06:37+0000

2026-02-06T06:37+0000

américa latina

medioambiente

méxico

cuba

petróleos mexicanos (pemex)

fitch

petróleo

📈 mercados y finanzas

víctor rodríguez padilla

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170614221_0:57:800:507_1920x0_80_0_0_7dfa3085debd0e0934ae01d52d024897.jpg

El monto representa un incremento de 34% frente a la inversión ejercida en 2025 y, de acuerdo con la empresa estatal, busca asegurar la sostenibilidad operativa de Pemex en el mediano y largo plazo, en un contexto de presión financiera y retos productivos.Del total de recursos, 81% estará destinado a exploración y producción, con una asignación de 345.000 millones de pesos (cerca de 19.800 millones de dólares), lo que supone un aumento de 35,8% en comparación con el año anterior, con el objetivo principal de frenar la declinación petrolera del país.Entre los proyectos prioritarios se encuentran los desarrollos de los campos Trion, con una inversión estimada de 33.000 millones de pesos (aproximadamente 1.900 millones de dólares); Zama, con 29.000 millones (cerca de 1.655 millones de dólares); y Maloob, con 17.000 millones de pesos (alrededor de 979 millones de dólares), considerados estratégicos para sostener la plataforma productiva.En materia financiera, la secretaria de Energía, Luz Elena González, indicó que la deuda de Pemex cerró 2025 en aproximadamente 84.500 millones de dólares, lo que representa una reducción de 20% respecto a 2018 y su nivel más bajo en los últimos 11 años."Es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional", afirmó González, al destacar que las agencias Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s han mejorado la calificación crediticia de la petrolera.Rodríguez Padilla también reveló que entre 2023 y 2025 Pemex realizó ventas de crudo a Cuba por un monto acumulado de 1.313 millones de dólares, lo que equivale a menos de 1% de la producción total y alrededor de 0,1% de las ventas de petrolíferos de la empresa.Especialistas consultados por el diario local señalaron que, aunque es positivo que la agenda gubernamental contemple la reducción del endeudamiento y el fortalecimiento productivo, persisten riesgos relevantes, como el pago a proveedores y la rentabilidad de los proyectos estratégicos.Asimismo, advirtieron que la disminución de la deuda financiera no necesariamente refleja una mejora estructural en la situación económica de Pemex, ya que persiste un pasivo con proveedores cercano a los 20.000 millones de dólares y se prevé que el impacto de los contratos mixtos en la producción sea marginal.

https://noticiaslatam.lat/20260112/transferencias-gubernamentales-a-pemex-alcanzan-cifra-historica-ascendieron-a-mas-de-21000-millones-1170291938.html

méxico

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medioambiente, méxico, cuba, petróleos mexicanos (pemex), fitch, petróleo, 📈 mercados y finanzas, víctor rodríguez padilla