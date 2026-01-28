Arranca la sesión plenaria principal del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

https://noticiaslatam.lat/20260128/arranca-la-sesion-plenaria-principal-del-foro-economico-internacional-america-latina-y-el-caribe-1170807194.html
El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), reúne a una amplia delegación internacional para debatir temas clave de la región, como integración económica, desigualdad, transformación digital y seguridad para el desarrollo sostenible.
En la sesión plenaria principal se esperan las intervenciones de los participantes de mayor rango, entre ellos:
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
El dirigente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.
El jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
El mandatario de Colombia, Gustavo Petro.
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
El presidente de Chile, José Antonio Kast.
El evento se celebra los días 28 y 29 de enero de 2026 en Panamá.
