Un vínculo que se resquebraja: ¿Qué pasa entre el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente?

Paz y Lara protagonizan una de las relaciones más particulares entre los gobiernos del mundo. Llegaron juntos a la Administración boliviana apenas dos meses atrás, pero este lapso fue suficiente para levantar un muro entre ambos, que está lejos de caer. El vicepresidente ya se declaró "opositor" al nuevo mandatario. Con la aprobación de los decretos 5015 y 5019, Paz creó el "despacho virtual del presidente", con el cual sigue gobernando, aun cuando está fuera de Bolivia, sin delegar el poder.Así, Paz imposibilita que Lara asuma la presidencia, aunque sea de manera transitoria. El nuevo mecanismo entró en vigencia recientemente, cuando el jefe de Estado visitó Paraguay para participar de la firma del acuerdo comercial entre los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea.Lejos de mencionar el conflicto con el vicepresidente, en el Gobierno de Paz sostienen que la decisión está avalada por la confiabilidad y disponibilidad de las tecnologías de la comunicación, que prácticamente dejan en desuso las funciones del segundo al mando del Ejecutivo.El presidente dijo en un contacto con la prensa: "A mí lo que me corresponde es representar al país. Y las nuevas tecnologías permiten que esa representación, a diferencia del viejo pensamiento de que tenías que estar físicamente, tenga la firma digital. No estamos generando ningún proceso ilegal".La firma digital está habilitada también para los ministros. "Ahora el canciller [Fernando Aramayo] y el ministro de Economía [Gabriel Espinoza] están en Davos y no vamos a esperar a que retornen si hay que firmar o tomar una decisión de emergencia", aseguró el mandatario sudamericano.Paz explicó que también se llevó su firma digital a la ciudad de Asunción. Sostuvo que, en caso de haberse presentado una urgencia, habría firmado sus decisiones desde ese sitio.El decreto 5019 crea "la Oficina Virtual del Presidente y del Consejo de Ministros 'Despacho Virtual del Presidente' como canal de comunicación oficial tecnológico y para brindar el soporte técnico y asistencia tecnológica de la misma de carácter permanente, dinámico, cifrado y con altos estándares de protección a la seguridad de la información, garantizando la seguridad y confidencialidad del Estado".Una coalición en caída librePara el analista Marcelo Arequipa, entender el vínculo entre Paz y Lara requiere leer el contexto político boliviano, marcado por el fin de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) luego de dos décadas en el poder.Consideró que el lazo entre el presidente y el vicepresidente "gira en torno a intereses, en un sentido amplio de la palabra, mismos que los unieron en algún momento, pero al llegar a la segunda vuelta electoral, Paz sumó a un actor más a esta coalición: Samuel Doria Medina", un avezado político y empresario que en las elecciones generales quedó tercero, con el 20% de votos.Doria Medina creció en influencia sobre el gabinete de Paz. De hecho, su principal ministro, José Luis Lupo, formaba el binomio presidencial de la Alianza Unidad con el empresario.Con el vicepresidente apartado de la coalición, "la situación se tornó absolutamente adversa. Por eso hoy tenemos una coalición rota, mientras el presidente Paz intenta utilizar las instituciones democráticas para alejar" a Lara de la gestión del Estado.La fórmula ganadoraSegún la lectura de varios analistas, en las elecciones de 2025 fue determinante la presencia de Lara junto a Paz para obtener el apabullante 54% de votos que les dio la victoria. El actual vicepresidente, capitán de la Policía retirado, tiene más cercanía que el mandatario boliviano con las organizaciones sociales.En el último mes, el Gobierno de Paz enfrentó protestas sociales por la aprobación del decreto 5503, que establecía una serie de medidas económicas profundas, las cuales podían afectar a los sectores populares.Luego de semanas de negociaciones con la Central Obrera Boliviana (COB) se decidió abrogar el 5503, pero mantener sus principales medidas (como la eliminación de la subvención a los combustibles) en el nuevo decreto 5517.Para Arequipa, este conflicto sirvió para que el movimiento popular volviera a organizarse, pasados los enfrentamientos internos en el MAS que determinaron su salida del Gobierno el año pasado. "Ahora tenemos una COB fortalecida, con un sector popular que ha encontrado la representación social que le faltaba", evidenció. "Ahora en el campo popular no hay una representación política partidaria, pero sí representación social, que seguramente va a generar un escenario de tensión hacia adelante, con las decisiones que asuma Paz en el Gobierno", resaltó.Este conflicto político pasará a un próximo nivel el 22 de marzo, cuando se realizarán en Bolivia las elecciones subnacionales, en las cuales se elegirán gobernadores para los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales para los 340 municipios, entre otros cargos a ocupar.Sería una excelente oportunidad para que Paz adquiera control territorial, más allá del poder que ejerce en el Ejecutivo. Pero su enemistad con Lara indudablemente va a repercutir en los potenciales votos que podrían recibir. Lara ya anunció que competirá con su propia sigla, Nuevas Ideas con Libertad."Cada uno está yendo por su lado. Por eso hay multiplicidad de candidaturas y binomios. Vamos a tener un mapa político con muchos colores. No vamos a tener solamente dos o tres colores partidarios, como habíamos visto hasta ahora en las elecciones subnacionales", comentó Arequipa.Lara, el 'outsider'En diálogo con Sputnik, el analista Gabriel Villalba evaluó que el binomio de Paz-Lara hizo la diferencia en las elecciones de 2025 al incorporar la figura de un outsider de la política como el ahora vicepresidente."En muchos análisis, se ha reflexionado que la victoria de Paz no se debe tanto a su perfil. La última contienda electoral estuvo marcada por la participación de políticos tradicionales, convencionales, todos viejos políticos, como Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, el mismo Paz (...). En este contexto, el candidato a la vicepresidencia más fuerte en el ámbito comunicacional era Lara", reflexionó el analista.Para Villalba, la proscripción del expresidente Evo Morales (2006-2019) en las últimas elecciones, ayudó a acrecentar la imagen de Lara, quien habría canalizado parte de los votos que tradicionalmente se destinaban al MAS.Según el analista, desde el Gobierno de Paz se trabaja en posicionar la idea de que Lara no tiene un carácter estable."Lo han caracterizado como un personaje altamente volátil. Esto puede tener su grado de verdad, en función a las propias declaraciones de Lara en sus redes sociales. Se lo ve altamente explosivo en sus entrevistas, hasta ansioso. Estas características han sido aprovechadas por Paz y sus aliados para caracterizarlo como una persona desequilibrada", con lo cual se habría intentado justificar la creación de la oficina virtual del presidente, ponderó.

