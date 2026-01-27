https://noticiaslatam.lat/20260127/eeuu-se-acerca-a-paraguay-ante-el-impulso-nacional-al-sector-de-los-minerales-criticos-1170757988.html

EEUU se acerca a Paraguay ante el impulso nacional al sector de los minerales críticos

EEUU se acerca a Paraguay ante el impulso nacional al sector de los minerales críticos

Sputnik Mundo

EEUU invitó al Gobierno de Santiago Peña a un encuentro sobre minerales críticos a pesar de que Paraguay está lejos del desarrollo que sus vecinos tienen en el... 27.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-27T01:52+0000

2026-01-27T01:52+0000

2026-01-27T06:43+0000

américa latina

paraguay

eeuu

santiago peña

donald trump

📲 opinión y análisis

litio

tierras raras

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1a/1170757830_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_7b6e17f9f1b5ac5bde70a5bd1c0ebc4d.jpg

El creciente alineamiento que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha buscado con el Gobierno de EEUU no solo permitió al mandatario sudamericano ser uno de los elegidos de Donald Trump para integrar el Consejo de Paz, sino que también le valió su participación en un "diálogo sobre minerales críticos" convocado por la Casa Blanca.La participación paraguaya fue confirmada por el canciller Rubén Ramírez Lezcano durante una conferencia de prensa en la que detalló que la cita está fijada para los días 3 y 4 de febrero en Washington y que tendrá entre sus objetivos "fortalecer el marco normativo, atraer inversiones y promover el desarrollo tecnológico del país".La invitación estadounidense parece haber entusiasmado al Gobierno paraguayo, cuyo viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, adelantó la intención del Ejecutivo de introducir cambios a la Ley de Minería vigente para facilitar las concesiones a empresas privadas.Además, entrevistado por la local Radio Monumental, el jerarca celebró que en Paraguay "hay indicios" de la presencia de tierras raras y aseguró que los minerales críticos, debido a su alta demanda, representan "una oportunidad enorme para el país, con posibilidad de inversiones trillonarias"."EEUU sabe más que nosotros"Consultada por Sputnik, la ingeniera industrial y exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, dijo que si bien la invitación a Paraguay no sorprende debido al alineamiento que el Gobierno de Peña muestra hacia la Casa Blanca, sí puede resultar novedoso debido a que la nación no cuenta con "una minería desarrollada" como sus vecinos Bolivia, Argentina, Chile o Perú.De hecho, el país sudamericano ha intentado en los últimos años sumarse a la carrera por el litio con tareas de prospección en un área de 2 millones de hectáreas en el Chaco, una extensa región en el norte y oeste del país tradicionalmente asociada a la diversidad de flora y fauna. Pero el país apuesta por más: un informe del diario paraguayo ABC a partir de datos oficiales consigna que ya existen proyectos o estudios para la búsqueda de uranio, titanio y tierras raras en varias zonas del país.Aun así, Canese admite que el país sudamericano todavía ignora más de lo que sabe en materia de minerales críticos. "En este momento casi no sabemos lo que tenemos en el subsuelo y quizás EEUU sepa más que nosotros porque ellos han hecho estudios", apuntó la experta.Según la exviceministra, existe la posibilidad de que la nación norteamericana cuente en la actualidad con información más certera sobre reservas mineras en Paraguay de la que tiene el propio Gobierno, debido a que empresas estadounidenses ya han hecho prospección de hidrocarburos y "tareas humanitarias" para proveer agua potable a comunidades aisladas.Canese no duda de que participar de una convocatoria como la hecha por la Casa Blanca puede ser "de alto riesgo" para un país que no sabe exactamente cuáles son sus reservas, dónde se ubican y qué tipo de protección debería darles.¿Una minera estatal ?Para el ingeniero paraguayo y experto en energías renovables Eduardo Viedma, los pocos estudios que se han hecho "no son conclusivos", por lo que Paraguay mantiene "un gran desconocimiento" sobre sus reservas minerales y su real potencial económico. En diálogo con este medio, el especialista admitió que no tener información clara puede perjudicar la capacidad de negociación paraguaya en Washington.A su vez, el ingeniero remarcó la importancia de que Paraguay pueda exigir que, en caso de que empresas estadounidenses concreten su interés en minerales de la nación, que gran parte de ellos "sean purificados o concentrados" en el país.La legislación paraguaya vigente en materia de minería puede, sin embargo, no colaborar en que esos objetivos. Viedma recordó que la ley vigente en la materia data de 1914 y, aunque tuvo modificaciones, no está lista para contemplar la situación de materias como el litio.Para Canese, el marco regulatorio actual de Paraguay "es totalmente privatizador" y solo contempla la posibilidad de que el Estado concesione los recursos mineros a empresas privadas a cambio del pago de regalías. Según la ingeniera, las últimas modificaciones introducidas durante el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) perjudicaron al Estado, al permitir que las regalías a las empresas mineras se cobren sobre las utilidades y no sobre el total producido, facilitando la subdeclaración.La experta defendió la necesidad de que, siguiendo el proceso que han atravesado otros países mineros, Paraguay comience a evaluar la posibilidad de contar con "una empresa minera estatal", que evite que la explotación minera solo "profundice la desigualdad y el extractivismo".

https://noticiaslatam.lat/20251223/paraguay-seria-un-centro-logistico-en-materia-de-seguridad-para-eeuu-1169693128.html

https://noticiaslatam.lat/20251231/nova-andino-la-ultima-apuesta-de-boric-para-consolidar-a-chile-como-potencia-del-litio-1169936086.html

https://noticiaslatam.lat/20251007/eeuu-quita-sanciones-al-expresidente-de-paraguay-un-gesto-politico-en-medio-de-una-crisis-1167267992.html

paraguay

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

paraguay, eeuu, santiago peña, donald trump, 📲 opinión y análisis, litio, tierras raras