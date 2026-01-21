https://noticiaslatam.lat/20260121/las-cosas-van-fantasticamente-bien-en-venezuela-afirma-trump-1170586231.html

Venezuela, Groenlandia y Ucrania centran el discurso de Trump en Davos

2026-01-21T14:22+0000

2026-01-21T14:22+0000

2026-01-21T16:15+0000

"Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela"En sus palabras, Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años.Agregó que EEUU compartirá con Venezuela los beneficios de la venta de 50 millones de barriles de petróleo que Caracas prometió a Washington tras el secuestro de Nicolás Maduro.EEUU busca "negociaciones inmediatas" sobre GroenlandiaAnunció su intención de iniciar inmediatamente las negociaciones sobre la adquisición de Groenlandia.El presidente aseveró que no pretende utilizar la fuerza para apropiarse de Groenlandia, pero señaló que tener el control de la isla es un requisito previo para garantizar su defensa.Declaró que EEUU devolvió Groenlandia a Dinamarca "estúpidamente" tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando que las autoridades danesas actuales están siendo "desagradecidas" con Washington. El mandatario agregó que está buscando conversaciones urgentes con Europa, con respecto a su intención de tomar control de Groenlandia.El conflicto ruso-ucranianoEl mandatario estadounidense declaró que Rusia y Ucrania desean llegar a un acuerdo y añadió que más tarde, ese mismo día, se reunirá con Zelenski. No obstante, aseguró también que Europa debería estar trabajando en Ucrania."Europa va por mal camino"Indicó que "algunas partes de Europa ya no son reconocibles. Se puede discutir, pero aquí no hay discusión". El presidente de EEUU describió también los cambios en Europa como "extremadamente negativos".El continente ha cambiado tanto que algunos lugares ya no son reconocibles, añadió.Inflación "nula" en Estados UnidosDurante su intervención, el presidente del país norteamericano alabó efusivamente los indicadores económicos de EEUU, afirmando que las tasas actuales de crecimiento económico en el país no tienen precedentes. Según el presidente, el crecimiento estadounidense beneficia a todos los países del mundo.Recalcó que la Administración Trump ha logrado recortar el gasto federal estadounidense en 100.000 millones de dólares en tan solo un año. Afirmó que, tras un año de mandato, su país registra una inflación "prácticamente nula" y un crecimiento económico "extraordinariamente alto".El jefe de la Casa Blanca aseguró que, sin el Ejército de su país, otros Estados se enfrentarían a amenazas que jamás imaginarían. La OTAN trata a EEUU "injustamente"En este sentido, indicó que la Alianza Atlántica trata a Estados Unidos "injustamente" al rechazar su intención de hacerse con la isla, ya que el país norteamericano aporta significativamente más de lo que recibe a cambio.Las declaraciones del presidente estadounidense se dan horas después de que Francia instara a la Alianza a realizar maniobras militares en la isla danesa de Groenlandia, informó el canal televisivo BFMTV.

