https://noticiaslatam.lat/20260121/las-cosas-van-fantasticamente-bien-en-venezuela-afirma-trump-1170586231.html
Venezuela, Groenlandia y Ucrania centran el discurso de Trump en Davos
Venezuela, Groenlandia y Ucrania centran el discurso de Trump en Davos
Sputnik Mundo
Donald Trump declaró que busca conversaciones urgentes con Europa para avanzar en su idea de controlar Groenlandia. Aseguró, además, que Venezuela ganará en... 21.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-21T14:22+0000
2026-01-21T14:22+0000
2026-01-21T16:15+0000
internacional
donald trump
venezuela
seguridad
groenlandia
política
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/15/1170587009_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_6111797d50d2c735944b28f7b4639528.jpg
"Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela"En sus palabras, Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años.Agregó que EEUU compartirá con Venezuela los beneficios de la venta de 50 millones de barriles de petróleo que Caracas prometió a Washington tras el secuestro de Nicolás Maduro.EEUU busca "negociaciones inmediatas" sobre GroenlandiaAnunció su intención de iniciar inmediatamente las negociaciones sobre la adquisición de Groenlandia.El presidente aseveró que no pretende utilizar la fuerza para apropiarse de Groenlandia, pero señaló que tener el control de la isla es un requisito previo para garantizar su defensa.Declaró que EEUU devolvió Groenlandia a Dinamarca "estúpidamente" tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando que las autoridades danesas actuales están siendo "desagradecidas" con Washington. El mandatario agregó que está buscando conversaciones urgentes con Europa, con respecto a su intención de tomar control de Groenlandia.El conflicto ruso-ucranianoEl mandatario estadounidense declaró que Rusia y Ucrania desean llegar a un acuerdo y añadió que más tarde, ese mismo día, se reunirá con Zelenski. No obstante, aseguró también que Europa debería estar trabajando en Ucrania."Europa va por mal camino"Indicó que "algunas partes de Europa ya no son reconocibles. Se puede discutir, pero aquí no hay discusión". El presidente de EEUU describió también los cambios en Europa como "extremadamente negativos".El continente ha cambiado tanto que algunos lugares ya no son reconocibles, añadió.Inflación "nula" en Estados UnidosDurante su intervención, el presidente del país norteamericano alabó efusivamente los indicadores económicos de EEUU, afirmando que las tasas actuales de crecimiento económico en el país no tienen precedentes. Según el presidente, el crecimiento estadounidense beneficia a todos los países del mundo.Recalcó que la Administración Trump ha logrado recortar el gasto federal estadounidense en 100.000 millones de dólares en tan solo un año. Afirmó que, tras un año de mandato, su país registra una inflación "prácticamente nula" y un crecimiento económico "extraordinariamente alto".El jefe de la Casa Blanca aseguró que, sin el Ejército de su país, otros Estados se enfrentarían a amenazas que jamás imaginarían. La OTAN trata a EEUU "injustamente"En este sentido, indicó que la Alianza Atlántica trata a Estados Unidos "injustamente" al rechazar su intención de hacerse con la isla, ya que el país norteamericano aporta significativamente más de lo que recibe a cambio.Las declaraciones del presidente estadounidense se dan horas después de que Francia instara a la Alianza a realizar maniobras militares en la isla danesa de Groenlandia, informó el canal televisivo BFMTV.
https://noticiaslatam.lat/20260120/un-ano-de-donald-trump-el-regreso-del-republicano-ha-sacudido-al-mundo-1170519574.html
venezuela
groenlandia
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/15/1170587009_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_98acd7b76f8bb6551d7afe11c00714f9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, venezuela, seguridad, groenlandia, política, eeuu
donald trump, venezuela, seguridad, groenlandia, política, eeuu
Venezuela, Groenlandia y Ucrania centran el discurso de Trump en Davos
14:22 GMT 21.01.2026 (actualizado: 16:15 GMT 21.01.2026)
Donald Trump declaró que busca conversaciones urgentes con Europa para avanzar en su idea de controlar Groenlandia. Aseguró, además, que Venezuela ganará en los próximos seis meses más dinero que en los últimos 20 años. En su discurso, brindó detalles sobre las negociaciones en la crisis ucraniana y el "mal camino" que "está siguiendo Europa".
"Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela"
"Venezuela se va a desarrollar fantásticamente. Agradecemos toda la cooperación (…) Tan pronto como terminó el ataque, dijeron: 'Hagamos un trato'", subrayó el mandatario estadounidense durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.
En sus palabras, Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años.
Agregó que EEUU compartirá con Venezuela los beneficios de la venta de 50 millones de barriles de petróleo que Caracas prometió a Washington tras el secuestro de Nicolás Maduro
.
EEUU busca "negociaciones inmediatas" sobre Groenlandia
"Esta vasta isla indefensa forma parte de América del Norte, ubicada en el extremo norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio", declaró Trump, rechazando que EEUU necesite a Groenlandia por sus recursos naturales.
Anunció su intención de iniciar inmediatamente las negociaciones sobre la adquisición de Groenlandia.
"Estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia", afirmó el jefe de la Casa Blanca.
El presidente aseveró que no pretende utilizar la fuerza para apropiarse de Groenlandia, pero señaló que tener el control de la isla es un requisito previo para garantizar su defensa.
Declaró que EEUU devolvió Groenlandia a Dinamarca "estúpidamente" tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, destacando que las autoridades danesas actuales están siendo "desagradecidas" con Washington.
El mandatario agregó que está buscando conversaciones urgentes con Europa, con respecto a su intención de tomar control de Groenlandia.
El conflicto ruso-ucraniano
El mandatario estadounidense declaró que Rusia y Ucrania desean llegar a un acuerdo y añadió que más tarde, ese mismo día, se reunirá con Zelenski.
"Estoy tratando con el presidente [ruso, Vladímir] Putin y creo que quiere llegar a un acuerdo. Estoy tratando con Zelenski y creo que también quiere llegar a un acuerdo. Me reuniré con él hoy. Es posible que esté entre el público ahora mismo", enfatizó.
"Cuando hablo de la OTAN, me refiero a Europa. Ellos necesitan abordar el problema de Ucrania. Nosotros no lo necesitamos. EEUU está muy lejos. Nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró. Sin embargo, enfatizó que quiere ponerle fin a las hostilidades.
"Europa va por mal camino"
Indicó que "algunas partes de Europa ya no son reconocibles. Se puede discutir, pero aquí no hay discusión". El presidente de EEUU describió también los cambios en Europa como "extremadamente negativos".
"Amo a Europa, le deseo lo mejor, pero en las últimas décadas ha ido por mal camino", señaló, agregando que los países europeos se ven perjudicados, en particular, por la "migración descontrolada, las importaciones interminables" y las energías renovables.
El continente ha cambiado tanto que algunos lugares ya no son reconocibles, añadió.
Inflación "nula" en Estados Unidos
Durante su intervención, el presidente del país norteamericano alabó efusivamente los indicadores económicos de EEUU, afirmando que las tasas actuales de crecimiento económico en el país no tienen precedentes. Según el presidente, el crecimiento estadounidense beneficia a todos los países del mundo.
Recalcó que la Administración Trump ha logrado recortar el gasto federal estadounidense en 100.000 millones de dólares
en tan solo un año. Afirmó que, tras un año de mandato, su país registra una inflación "prácticamente nula" y un crecimiento económico "extraordinariamente alto"
.
El jefe de la Casa Blanca aseguró que, sin el Ejército de su país, otros Estados se enfrentarían a amenazas que jamás imaginarían.
"Tenemos el mejor equipamiento del mundo. Y ahora vamos a empezar a fabricarlo mucho más rápido. Se construirán plantas adicionales", declaró.
La OTAN trata a EEUU "injustamente"
En este sentido, indicó que la Alianza Atlántica trata a Estados Unidos "injustamente
" al rechazar su intención de hacerse con la isla
, ya que el país norteamericano aporta significativamente más de lo que recibe a cambio.
"EEUU recibe un trato muy injusto de la OTAN. Damos tanto y recibimos tan poco a cambio", sentenció Trump.
Las declaraciones del presidente estadounidense se dan horas después de que Francia instara a la Alianza a realizar maniobras militares en la isla danesa de Groenlandia, informó el canal televisivo BFMTV.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.