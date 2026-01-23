https://noticiaslatam.lat/20260123/cuales-son-los-caminos-del-mercosur-para-presionar-a-la-union-europea-tras-un-nuevo-freno-1170642663.html

¿Cuáles son los caminos del Mercosur para presionar a la Unión Europea tras un nuevo freno?

A pesar de su judicialización, existen alternativas para que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comience a regir de manera interina, explicaron...

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169305019_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7e88b55f13808c561d19aab829bd2def.jpg

La decisión del Parlamento Europeo de derivar el texto del acuerdo al Tribunal de justicia de la UE abre un impasse en la aplicación del tratado comercial que generará una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas, aunque todavía deja abierta la posibilidad de que se aplique el "acuerdo interino" que acompaña al texto.En diálogo con Sputnik, el abogado argentino y experto en Derecho del Mercosur Alejandro Perotti afirmó que, si bien el congelamiento total del acuerdo es una de las interpretaciones posibles, lo más correcto sería desglosar lo firmado entre los acuerdos de Asociación y el Interino de Comercio, diseñado para entrar en vigencia de manera provisional durante el largo proceso de aprobación del primero.Para el especialista, el pacto interino versa exclusivamente sobre "política comercial", una de las competencias que los miembros de la Unión Europea han cedido a Bruselas, por lo que la Comisión Europea podría avanzar en su aplicación provisional tras una "consulta" al Parlamento Europeo y sin necesidad de contar con su aprobación expresa.De esta manera, los términos de ese documento —que ya incluye la eliminación de aranceles a los productos acordados entre ambos bloques— ya podrían comenzar a regir en un corto plazo, siempre que la Comisión Europea insista en su aprobación y que los países del Mercosur lo aprueben y ratifiquen en sus respectivos parlamentos.En ese sentido, Perotti se mostró optimista en que la judicialización del texto, aprobada por un escaso margen en el legislativo europeo, no eche por tierra los logros celebrados por los mandatarios en su encuentro en Asunción del 17 de enero.Los costos económicosTambién consultado por Sputnik, el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina Juan Alberto Rial consideró que la Comisión Europea tiene un claro incentivo para acelerar la entrada en vigencia del documento interino: los "costos económicos" que Europa ha pagado por retrasar, desde el pacto de 2019, la aplicación del acuerdo con el Mercosur.Rial mencionó un reciente estudio del Centro Europeo para la Política Económica Internacional (ECIPE por sus siglas en inglés) que estima que la Unión Europea perdió 183.000 millones de euros (alrededor de 215.162 millones de dólares) entre 2021 y 2025 por haber retrasado en la entrada en vigor del acuerdo. El mismo informe calcula en 3.000 millones de euros (3.527 millones de dólares) las pérdidas del bloque europeo por cada mes de retraso en activar el tratado, por concepto de pago de aranceles y tarifas en sus envíos al Mercosur.Rial enfatizó que la UE ya tiene antecedentes de haber avanzado en la aplicación "provisional" de acuerdos comerciales, tanto en los casos de sus tratados comerciales con Chile o con el Reino Unido tras el Brexit, por lo que es posible que Bruselas avance en este sentido.De todas maneras, advirtió que la insistencia de la Comisión Europea podría no estar exenta de "consecuencias políticas" en tanto los sectores contrarios al acuerdo entiendan que Von der Leyen y su equipo están "pasando por encima de los pueblos de la UE", al ir en contrasentido a una disposición del Parlamento Europeo.Así las cosas, el experto en Relaciones Internacionales admitió que la judicialización logra "minar en algún aspecto la confiabilidad de la Unión Europea y sus instituciones comunitarias" a la hora de cumplir lo acordado previamente. Para el académico, este tipo de actitudes "le da fundamento a las posiciones críticas de Washington cuando dice que la Unión Europea no va en el sentido correcto".La respuesta posible del MercosurQue los mayores escollos para el acuerdo estén del lado europeo no implica, para los analistas, que el Mercosur no tenga "tarea" para hacer con respecto al acuerdo. De hecho, Perotti recordó que el bloque sudamericano debe avanzar en la aprobación parlamentaria del acuerdo, si quiere que al menos el texto interino pueda comenzar a tener vigencia.El abogado señaló que "Argentina va en punta" en la carrera para ser el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo, dado que el Gobierno de Javier Milei se comprometió a enviar el proyecto al Congreso argentino para ser aprobado en las sesiones extraordinarias del mes de febrero. Si eso sucede, y la Comisión Europea avanza con el acuerdo interino, Perotti consideró que Argentina podría ser el primer país en el bloque sudamericano en poner en experimentar sus efectos.Para Perotti, acelerar la aprobación del acuerdo en los respectivos congresos es la reacción más lógica del Mercosur, dado que "para reclamarle a la Unión Europea, el Mercosur tiene que primero cumplir y de esa manera estar en mejores condiciones".El experto consideró que esa sería una de las salidas más adecuadas para el bloque, aunque también podría optar por otros mecanismos de "presión" como la aprobación de una declaración conjunta del bloque instando a su entrada en vigencia o incluso un avance en la aprobación de algunas salvaguardas de protección a sectores industriales en "espejo" a las cláusulas que la UE ha introducido de manera unilateral para proteger a sus sectores agrícolas.Aun así, el abogado argentino expuso que este tipo de extremos "no parecen necesarios políticamente" y confió en que lo mejor para el bloque sudamericano será aguardar por Europa mientras el Mercosur cumple diligentemente con los pasos que debe dar para aplicar el acuerdo.En una línea similar, Rial subrayó que el Mercosur "no tiene muchas herramientas" para presionar a la Unión Europea pero sí debería comenzar por "dar el ejemplo" acelerando lo más posible el proceso de ratificación en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A pesar de que Argentina parece haberse adelantado, estimó que la aprobación podría demorarse "hasta dos años" en Brasil, por ejemplo.

