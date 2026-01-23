https://noticiaslatam.lat/20260123/el-gobierno-de-mexico-incauta-mas-de-10000-litros-de-hidrocarburos-1170641137.html

El Gobierno de México incauta más de 10.000 litros de hidrocarburos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en Nogales, Sonora (noroeste), fue cateado un inmueble donde se aseguraron alrededor de 15.000 litros de hidrocarburo, cuatro motobombas, 17 contenedores, una cisterna y seis tractocamiones, además de un vehículo y 16.000 cartuchos útiles para armas de fuego en una acción paralela en la misma región.En estas acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Aduanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los operativos conjuntos contra el robo y tráfico ilegal de combustible.En los estados de Hidalgo (centro) y Chiapas (sur), fuerzas federales y estatales realizaron revisiones en centros penitenciarios en Tulancingo y Tapachula, donde aseguraron teléfonos celulares, memorias USB, cargadores, bocinas, objetos punzocortantes, drogas, cigarros y diversos artículos prohibidos, con el objetivo de desarticular redes delictivas al interior de los penales.En Jalisco (occidente), elementos de la Guardia Nacional aseguraron 260 kilogramos de marihuana en una empresa de mensajería ubicada en Guadalajara, con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos. En Oaxaca (sur), efectivos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía estatal detuvieron a siete policías municipales de San Miguel Panixtlahuaca, quienes son investigados por su presunta participación en el homicidio de un menor.En Querétaro (centro) y el municipio de El Marqués, autoridades federales y locales catearon tres inmuebles, detuvieron a cuatro personas y aseguraron cartuchos útiles, dosis de diversas drogas y dinero en efectivo. En Quintana Roo (sureste), específicamente en Playa del Carmen y Tulum, fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas y aseguraron armas, municiones, 10 kilogramos de marihuana, dosis de metanfetamina y dos vehículos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.En Sinaloa (noroeste) y Veracruz (este), los operativos derivaron en el aseguramiento de armas largas, motocicletas, radios, chalecos tácticos y drogas, además de la detención de personas vinculadas a delitos contra la salud y posesión ilegal de armamento. Finalmente, en acciones contra la producción de drogas sintéticas en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Defensa localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de insumos para metanfetamina, asegurando más de 4.700 litros de sustancias químicas, lo que representó una afectación económica estimada en 90 millones de pesos (alrededor de 28 millones de dólares) para la delincuencia organizada.

