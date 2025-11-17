Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251117/detienen-a-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-el-sureste-mexicano-1168545719.html
Detienen a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano
Detienen a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano
Sputnik Mundo
Dos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el estado mexicano de Quintana Roo (sureste) durante un operativo... 17.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-17T07:47+0000
2025-11-17T07:47+0000
américa latina
méxico
quintana roo
cjng
seguridad
claudia sheinbaum
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/10/1168545881_12:0:1448:808_1920x0_80_0_0_32d81e89e807e032957045eaa9339d72.jpg
Se trata de Ángel Robledo N, alias el Flaco y de Marcos Josúe N, quien de acuerdo con las autoridades locales es un operador del CJGN en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres, dedicado "a la distribución de armamento y equipo táctico".Según el reporte de medios locales como Milenio, la detención ocurrió mientras oficiales estatales hacían un recorrido de seguridad y notaron dos vehículos sospechosos. De ellos, salieron los detenidos para intercambiar una bolsa grande con marihuana. Al notar la presencia de los agentes, intentaron huir.En un comunicado de prensa, la SSC-Quintana Roo detalló que en total se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos; 32 armas largas; dos silenciadores; cuatro granadas antimotines y cuatro granadas químicas, además de 26 cajas con 50 cartuchos cada una de diferente calibre.A los detenidos también se le confiscaron dos bolsas grandes y 13 bolsas chicas con marihuana; 52 bolsitas con cristal y 50 envoltorios con cocaína. También se aseguraron playeras y gorras con leyendas como "Deltas Q. Roo CJNG", "Operativas Jaguar" y "Deltas Operativo Jaguar".Entre los objetos asegurados también se encontraban cinco libretas, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, tres drones, dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco (occidente) y dos vehículos.Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.Días antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió que, como parte de la estrategia de seguridad implementada por su Gobierno, logró disminuir en un 37% el promedio de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, con un promedio de 54,5 víctimas por día.
https://noticiaslatam.lat/20250502/eeuu-sanciona-a-narcotraficantes-y-empresas-ligadas-al-cjng-1162309762.html
méxico
quintana roo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/10/1168545881_191:0:1268:808_1920x0_80_0_0_c31b85ea065823f35894fe5b6a18964c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, quintana roo, cjng, seguridad, claudia sheinbaum
méxico, quintana roo, cjng, seguridad, claudia sheinbaum

Detienen a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano

07:47 GMT 17.11.2025
© Foto : X: @SSC_QROOOperadores del CJNG detenidos en Quintana Roo, México
Operadores del CJNG detenidos en Quintana Roo, México - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2025
© Foto : X: @SSC_QROO
Síguenos en
Dos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el estado mexicano de Quintana Roo (sureste) durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y la Secretaría de Marina.
Se trata de Ángel Robledo N, alias el Flaco y de Marcos Josúe N, quien de acuerdo con las autoridades locales es un operador del CJGN en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres, dedicado "a la distribución de armamento y equipo táctico".
Según el reporte de medios locales como Milenio, la detención ocurrió mientras oficiales estatales hacían un recorrido de seguridad y notaron dos vehículos sospechosos. De ellos, salieron los detenidos para intercambiar una bolsa grande con marihuana. Al notar la presencia de los agentes, intentaron huir.
En un comunicado de prensa, la SSC-Quintana Roo detalló que en total se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos; 32 armas largas; dos silenciadores; cuatro granadas antimotines y cuatro granadas químicas, además de 26 cajas con 50 cartuchos cada una de diferente calibre.
Elementos de la Marina de México decomisaron 3,6 toneladas de cocaína en Guerrero. - Sputnik Mundo, 1920, 02.05.2025
América Latina
EEUU sanciona a narcotraficantes y empresas ligadas al CJNG
2 de mayo, 00:30 GMT
A los detenidos también se le confiscaron dos bolsas grandes y 13 bolsas chicas con marihuana; 52 bolsitas con cristal y 50 envoltorios con cocaína. También se aseguraron playeras y gorras con leyendas como "Deltas Q. Roo CJNG", "Operativas Jaguar" y "Deltas Operativo Jaguar".
Entre los objetos asegurados también se encontraban cinco libretas, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, tres drones, dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco (occidente) y dos vehículos.
Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.
Días antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió que, como parte de la estrategia de seguridad implementada por su Gobierno, logró disminuir en un 37% el promedio de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, con un promedio de 54,5 víctimas por día.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала