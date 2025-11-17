https://noticiaslatam.lat/20251117/detienen-a-integrantes-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-el-sureste-mexicano-1168545719.html

Detienen a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano

Dos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el estado mexicano de Quintana Roo (sureste) durante un operativo... 17.11.2025, Sputnik Mundo

Se trata de Ángel Robledo N, alias el Flaco y de Marcos Josúe N, quien de acuerdo con las autoridades locales es un operador del CJGN en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres, dedicado "a la distribución de armamento y equipo táctico".Según el reporte de medios locales como Milenio, la detención ocurrió mientras oficiales estatales hacían un recorrido de seguridad y notaron dos vehículos sospechosos. De ellos, salieron los detenidos para intercambiar una bolsa grande con marihuana. Al notar la presencia de los agentes, intentaron huir.En un comunicado de prensa, la SSC-Quintana Roo detalló que en total se aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos; 32 armas largas; dos silenciadores; cuatro granadas antimotines y cuatro granadas químicas, además de 26 cajas con 50 cartuchos cada una de diferente calibre.A los detenidos también se le confiscaron dos bolsas grandes y 13 bolsas chicas con marihuana; 52 bolsitas con cristal y 50 envoltorios con cocaína. También se aseguraron playeras y gorras con leyendas como "Deltas Q. Roo CJNG", "Operativas Jaguar" y "Deltas Operativo Jaguar".Entre los objetos asegurados también se encontraban cinco libretas, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, tres drones, dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco (occidente) y dos vehículos.Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.Días antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió que, como parte de la estrategia de seguridad implementada por su Gobierno, logró disminuir en un 37% el promedio de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, con un promedio de 54,5 víctimas por día.

